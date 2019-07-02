Сільське господарство 4.0. Що це? Саме пасе, доїть і лікує

Поняття «розумний будинок», «розумний офіс», «розумне місто», «розумна ферма» – тепер не тільки поняття фантастичних фільмів. Вони на наших з вами очах стрімко входять в повсякденну реальність. Часи, коли тваринництво управлялося батогом пастуха і словами з частим використанням виразів із згадкою матері, відходять у минуле. Нові технології вриваються в життя з такою швидкістю, що цілі покоління людей не встигають їх освоїти і пристосувати до застосування у своїй робочій практиці. Скоро місце того ж пастуха займе комп’ютерний оператор з ветеринарним освітою, а місце доярки тітки Нюри – доїльний робот Вася. Білоруські та російські вчені вдосконалюють технології молочного скотарства, які будуть впроваджені в зовсім не віддаленому майбутньому, – передає ІА «КазахЗерно.kz».

Мова піде про розумних фермах. Вчені Білорусі та Росії працюють над новим поколінням молочно-товарних комплексів. В основі їх цифрові технології, які за рахунок точкового оптимізації витрат знизять витрати на виробництво молока на 25 відсотків. Нове слово в тваринництві буде сказано в рамках програми Союзної держави «Розробка цифрових технологій і комплексу автоматизованих машин і устаткування для молочного тваринництва», яка не дублює інші внутристрановые програми. Проект концепції затверджено НВЦ з механізації сільського господарства НАН Білорусі і Федеральним науковим агроинженерным центром Всеросійського інституту механізації.

Завідувач лабораторії механізації процесів виробництва молока і яловичини НВЦ по механізації НАН Євген Жиліч цей новий етап розвитку тваринництва називає не чим іншим, як сільським господарством 4.0.

Перехід до цифрової економіки – рушійна сила у виробництві молока. Частка сучасних технологій в молочному скотарстві ще не перевищує 15 відсотків. Програма Союзної держави сприятиме якнайшвидшій цифровізації АПК. Будуть побудовані ферми з потенціалом 9000 кілограмів молока на рік від корови, добовими приростами ваги на відгодівлі не менше 1100 грамів. Зараз концепція проекту на стадії подальшого узгодження.

За словами Євгена Жилича, молочна галузь залишається однією з проблемних в Росії. Споживання молока з урахуванням імпорту всього 236 кілограмів на рік на людину при науково обгрунтованої медичної нормі 340. Не вдалося подолати тенденцію скорочення поголів’я. Воно в сільгоспорганізаціях за рік знизилася на 1,2 відсотка, в ОПГ – на 1,7. За даними Мінсільгоспу Росії, дефіцит сирого молока – 7 мільйонів тонн. Завдання – збільшити поголів’я і саме виробництво молочки.

Але як це зробити, якщо тваринництво залишається дорогим задоволенням. За 2017 рік вартість ското-місця на фермах від 1200 голів набагато вище – 28 тисяч рублів. У результаті майже всі побудовані в чистому полі приміщення опинилися на межі збитковості. Потрібні максимально недорогі технології з високою продуктивністю. Щоб не наступити на старі граблі, на допомогу росіянам прийдуть наші розумні ферми.

В їх основі спільні розробки науковців наших країн. За задумом потрібно звести в єдиний механізм все краще, що нам вдалося створити і вдосконалити, починаючи від кормороздавачів і закінчуючи доїнням. До речі, вартість вітчизняного обладнання для доїння молока в 1,5-2 рази нижче закордонного.

До 2003 року у нас для ферм робили молокопроводи. Курс на індустріальну технологію змінив становище, і в 2004 році почався випуск сучасного доїльного обладнання «Ялинка» і «Паралель». Економічно воно себе виправдало, його закупили багато господарства і використовують досі.

І ось новий виток – буде створено автоматизований доїльний модуль з почетвертным видоюванням. Принцип його роботи – поетапне відключення доїльних стаканів по мірі виснаження частини вимені. До того ж система моніторить якість молока по часткам і сортує його. Вся інформація в цифровому вигляді надійде керуючому та зоотехнікам-тваринникам.

Зміниться утримання телят. До 30-45 днів від народження молодняк може споживати рослинні корми, що різко збільшує прирости. Тут важливо не упустити момент. Якщо зазвичай на фермах телятам дають комбікорму вручну, то на технологічною фермі будуть годувати строго дозовано. А допоможуть дотримуватися точність розумні датчики. Відкоригує раціони система прийому інформації від експрес-аналізаторів. В наявності більш зважений витрата кормів.

Аналогічно і у дорослого поголів’я. Провідний спеціаліст лабораторії механізації процесів виробництва молока і яловичини НВЦ по механізації Володимир Передня:

У господарствах великі групи, їм дають загальну кількість кормосумішей, по-іншому не дозволяють технічні можливості. А ще ж важливо виважене співвідношення концентратів, силосу або сінажу в раціоні. Тут і пропонується інтелектуальна технологія і змішувач-роздавач, аналогів яким немає. Вони нормують величину компонентів перед змішуванням і подачею. У самому наближеному обчисленні це забезпечує 10-15 відсотків економії кормів, 20 – палива, а підвищує продуктивність до 10 відсотків.

В нових приміщеннях передбачається управління мікрокліматом. Дані про температуру на вулиці надійдуть онлайн, погоду в приміщенні датчики і прилади скорегують самостійно, виходячи з даних відпочинку стада не менше 12-15 годин на добу. Заміна підстилки теж не вручну, а багатофункціональним мобільним агрегатом. Транспортування органіки по трубах. Ці Установки майже в два рази менш енергозатратні, а можливості в 3-5 разів вище, ніж у звичайних.

Органіку, до речі, не обов’язково всю доставляти в полі, компостувати і потім і розкидати. Прямо на фермі можна зробити компости в гранулах – це буде економічно вигідніше. Інтелектуальна система простежить за якістю і кількістю, що надходить на переробку суміші, вибере оптимальний режим перемішування і швидкості подачі окислювача, визначить ступінь готовності продукту і вивантажить його. Крім компосту, кінцевий продукт на виході – підстилковий матеріал.

А ось важливі моменти у ветеринарії. З’являться технології і безконтактний комплекс цифрової ідентифікації захворювання вимені і суглобів тварин у дійне стадо. І навіть обладнання для лікування маститів. Спеціальний доїльний апарат зцілить найбільш часті його форми – подасть до доїльного стакана спеціальне ультрафіолетове поле і прогріє хворий сосок. Лікування – 10-12 доїнь.

У рубці тварин будуть вмонтовані чіпи, і на моніторі у тваринників відіб’ється найдетальніша інформація: де коровам комфортніше, як споживають корму, аж до того, скільки жуйок. Спостерігати за станом здоров’я поголів’я можна віддалено, через підключення до інтернету. Інформація надійде налаштований гаджет в будь-який час доби.

Конкретно говорити про те, коли розумні технології почнуть широко і повсюдно застосовувати в АПК, ще рано. Звичайно, це відбудеться не за день і навіть рік. Але те, що ми зараз вже знаходимося на шляху цифровізації і створення нового обладнання, – факт незаперечний. У розпорядженні редакції вже є список з декількох російських і білоруських господарств, де будівництво розумних ферм розглядають аж ніяк не у віддаленій перспективі.