Став білоруський рубль схожий на євро?

Три роки тому, коли проходила деномінація, довіра до гривні було зовсім низьким. Порівняння нових грошей з євро, яку робив президент, у багатьох викликало посмішку. За три роки Нацбанку вдалося підправити імідж нацвалюти. Експерти вважають, що довіра до рубля збережеться, якщо команда у іміджмейкера не зміниться.

Життя без нулів в голові

Нові грошові знаки, які перебувають в грошовому обігу Білорусі рівно три роки, були виготовлені ще в 2008-м. Однак у 2009-му, як пояснили пізніше влади, «у зв’язку зі світовою економічною кризою і погіршенням економічної ситуації в країні» проведення деномінації було відкладено.

Рішення відкласти деномінацію виявилося дуже доречним. У 2009-2015 роках, поки валютний ринок лихоманило, нові гроші лежали в центральному сховищі Нацбанку. Деномінація відбулася 1 липня 2016 року, коли нова команда Нацбанку вже проводила жорстку грошово-кредитну політику і знизила градус напруженості на валютному ринку.

Час показав, що відмова від політики друкування грошей і дозволив знизити інфляцію до історичного мінімуму, і валютний курс став як ніколи раніше стабільним. За три роки після деномінації курс долара в Білорусі зріс лише на 1,9%, курс євро — на 4,7%, курс російського рубля — на 3,8%.

Стабільний курс білоруського рубля забезпечив досить позитивний імідж нових грошей. Якщо він збережеться, додаткові нулі на білоруських банкнотах з’являться нескоро.

До речі, в минулу п’ятницю в Мінську відкрилася виставка «Гроші нашого часу: життя без зайвих нулів», присвячена 25-річчю білоруського рубля й річниці деномінації. Цілі деномінації досягнуті, вважає Нацбанк.

«У нас в 2016 році відбулася деномінація і ми вважаємо, що цілі деномінації досягнуті. В першу чергу нам вдалося знизити транзакційні витрати, які несла економіка при перерахунку готівкових грошей, що перебували в обігу», — заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Лапко.

До числа позитивних ефектів деномінації він також відніс введення монет в грошовий обіг.

«Монети дозволили знизити витрати на виробництво готівкових грошей в обігу. Термін служби монет складає близько 10-15 років, термін служби банкнот від восьми місяців до трьох років», — розповів Лапко. На його думку, важливий ефект деномінації висловився і в тому, що населення змогло «позбутися нулів в голові».

Відповідаючи на питання журналістів, він підкреслив, що «Національний банк зараз проводить відповідальну грошово-кредитну політику» для забезпечення цінової стабільності в країні та підвищення довіри до національної валюти.

До речі, Нацбанк підготував проект стратегії підвищення довіри до гривні, яка включає програму заходів.

«Документ знаходиться на узгодженні в зацікавлених державних органах, у тому числі в уряд. Ми дуже сподіваємося, що документ буде прийнятий в цьому році і все, що від нас залежить в цьому напрямку, ми обов’язково зробимо», — розповів Дмитро Лапко, відповідаючи на питання БелаПАН.

Загалом, Нацбанк збирається зміцнювати довіру до гривні. Аналітики фінансового ринку вважають, що якщо нинішня команда в керівництві Нацбанку збережеться, то грошові влади докладуть максимум зусиль для поліпшення іміджу нацвалюти. Хоча, звичайно, світле майбутнє білоруського рубля залежить не тільки від дій центрального банку.

Формула стабільності білоруського рубля

Абсолютно всі фінансові аналітики сходяться на думці, що стабільний курс білоруського рубля в останні роки після деномінації — це наслідок зусиль Нацбанку і відсутності серйозних зовнішніх шоків.

«Білоруський рубль на відміну від євро сильно залежить від курсу російського рубля і в цілому від ситуації в Росії. Тому передчасно говорити про те, що наша валюта така ж тверда як євро. При цьому відрадно усвідомлювати, що завдяки зусиллям Нацбанку, в тому числі відповідальної грошово-кредитної політики, курс білоруського рубля залишається стабільним», — говорить старший аналітик Forex Club Валерій Полховський.

На думку експертів, стабільність курсу нацвалюти може зберегтися, якщо зовнішніх шоків не буде і керівництво Нацбанку не зміниться.

«Нинішня команда Нацбанку довела інфляцію до історичного мінімуму і завдяки цьому успішно справляється з підвищенням довіри до національної валюти. Якщо Нацбанком буде керувати нинішня команда, відповідальна грошово-кредитна політика, яка є умовою підвищення довіри до гривні, продовжиться», — висловив впевненість у коментарі БелаПАН директор з розвитку компанії «ФТМ Брокерс» Олександр Сабодин.

На думку аналітиків фінансового ринку, білоруський рубль навряд чи в осяжному майбутньому стане такою ж твердою валютою, як євро чи долар, але в ідеалі може стати основною валютою для заощаджень на території країни.

«Довіра до валюти багато в чому формується завдяки низькій передбачуваної інфляції. Нацбанк зараз прагне до того, щоб населення вимірював ціни в нацвалюті та зберігало заощадження в ній же. Такі цілі ставити можна і потрібно», — підкреслив у коментарі БелаПАН старший аналітик «Альпарі» Вадим Иосуб.

Ризики для стабільності курсу нацвалюти

Експерти очікують, що за відсутності зовнішніх і внутрішніх шоків курс нацвалюти може бути таким же стабільним, як і останні три роки після деномінації.

До речі, в минулу п’ятницю Нацбанк оприлюднив річний звіт, в якому чорним по білому написано, що основні ризики для фінансової стабільності пов’язані з платоспроможністю підприємств.

«Найбільш значущим ризиком для фінансової стабільності в 2018 році залишався кредитний ризик в банківському секторі. За звітний період зросла частка проблемних активів банків на тлі відсутності поліпшення фінансового стану підприємств реального сектору економіки», — йдеться в звіті Нацбанку.

Боргове навантаження держпідприємств викликає занепокоєння у спостерігачів. Адже криза 2015-2016 років показав, що в непрості часи корпоративний борг держпідприємств перетворюється в держборг.

«Якщо не провести реструктуризацію держпідприємств, нарощування держборгу буде йти далі, що приведе до чергової девальвації. Вона з’їсть ці 500 доларів зарплати, що призведе до серйозних соціальних наслідків. Вони більше, ніж будь-які наслідки реструктуризації держсектора», — заявив на червневому семінарі в Мінську генеральний директор Бізнес-школи ІПМ Павло Данейко.

Експерти вважають, що внутрішні ризики, які виходять від держсектора, є головною на сьогодні внутрішньою загрозою для стійкості рубля.

«У тому випадку, якщо державі доведеться масово виконувати зобов’язання держпідприємств, виходом може стати банальна емісія. Потенційно ці ризики, враховуючи зберігається низьку ефективність низки держпідприємств, існують. Наявність таких ризиків не дозволяє говорити, що нашу рублю гарантовано світле майбутнє», — вважає Иосуб.

Тому, вважають експерти, потрібні кроки, які б мінімізували ризики.

«Державні підприємства виконують важливу соціальну функцію, забезпечуючи зайнятість населення. Однак, щоб держсектор не генерував ризики для фінансової стабільності та стійкості національної грошової одиниці, необхідно підвищувати ефективність роботи держпідприємств», — вважає Олександр Сабодин.

Аналітики фінансового ринку вважають хорошою ідеєю намір Мінфіну опублікувати за підсумками 2019 року звіт про фіскальні ризики, які виходять від держсектора.

«Якщо влада буде у доступній формі роз’яснювати, які ризики для фінансової стабільності, для нацвалюти несе підтримку хронічно збиткових підприємств, то у суспільстві визріє розуміння необхідності відповідних реформ», — резюмував Валерій Полховський.