Привід кинути курити: в Україні зріс акциз на сигарети

В Україні знову подорожчають сигарети — акциз зріс на 9%.

Про це пише Телеграф, передає Zrada.today.



З 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби в Україні зросли на 9%.

Зокрема, мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів за станом на 1 січня 2019 роки для сигарет без фільтра і з фільтром за 1000 штук становило 927,84 грн, а з 1 липня вже становить 1011,35 грн.

Як відомо, Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет на 2019 рік і пов’язані з ним зміни до Податкового кодексу в листопаді 2018 року. Зміни до Податкового кодексу передбачають підвищення акцизу на тютюнові вироби на 9% з 1 липня 2019 року.

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