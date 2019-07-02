Командиру Нацгвардії загрожує великий термін через поведінку на полігоні: деталі скандалу

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно командира взводу, який побив двох солдатів.

Як повідомляє прес-служба відомства, інцидент стався у березні цього року.

Командир завдав по одному удару кулаком в область грудної клітини двом солдатам.

“Конфлікт стався через невдоволення діями своїх підлеглих військовослужбовців. Згодом, у цей же день, одному з раніше побитих солдат, командир завдав удару в ліву частину тулуба вже ногою, чим заподіяв солдату тілесні ушкодження у вигляді травми живота з розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею. Травмований орган довелося видаляти хірургічним втручанням”, – повідомили в ГБР.

В даний момент командир перебуває під вартою. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує від 7 до 10 років.