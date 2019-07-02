Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Україні заборонили популярні ліки від алергії

02.07.2019

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила препарат проти алергії.Повна назва антигістамінного препарату – Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki, US Pharmacia Sp. Z oo Ліки вироблялися в місті Вроцлав, Польща.

Держлікслужбою в Донецькій області встановлено факт реалізації незареєстрованої серії препарату U 1706302.

Розпорядженням № 4728-001.1 / 002.0 / 17-19 від 21.06.2019 заборонено реалізацію, зберігання і використання всіх серій лікарського препарату.

Acatar acti-tabs застосовують для полегшення симптомів риніту, таких як: набряк слизової оболонки носа і придаткових пазух носа, витікання секрету з носа, закладеність носа і чхання, що відбуваються при застуді і грипі.

Читайте також:  Дієтологи назвали три продукти, що не насичують організм

: Обозреватель

 

Читайте також:   Іміджеві ризики від санкцій США для Росії нульові, заявив Пушков
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *