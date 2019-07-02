Столичну пенсіонерку у власній квартирі вкусив павук каракурт

Літня жінка постраждала від укусу павука-каракурта. Про це повідомляє «МК».

Відзначається, що під час прибирання квартири чоловікові на ногу стрибнув павук розміром близько 1,5 см, він рефлекторно відкинув комаха, яка, впавши на ногу його літньої матері, вкусила її через носок.

Після того, як павук був схоплений і посаджений у скляну банку, чоловік, який раніше служив у Середній Азії, по характерних плям на спині упізнав у ньому каракурта.

Жінку госпіталізували в токсикологічне відділення НДІ ім. Скліфосовського. Лікарі поставили їй крапельниці, щоб зняти набряк. Як зазначається, фахівці також підтвердили, що павук відноситься до роду «чорних вдів».

Звідки з’явився каракурт у Москві, яка не є місцем його проживання, зрозуміти поки не вдалося.