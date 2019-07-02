В Антарктиці лід тане значно швидше, ніж в Арктиці

Супутникові дані показують, що на величезних просторах морського льоду навколо Антарктиди з 2014 року відбулося «стрімкий» танення, і воно відбувається з більшою швидкістю, ніж танення в Арктиці.

Антарктика втратила стільки морського льоду за чотири роки, скільки Арктика — за 34.

Автор дослідження, опублікованого в журналі Proceedings Національної академії наук США, — Клер Паркінсон з Центру космічних польотів імені Годдарда. Вона назвала танення стрімким і драматичним. Жінка вивчала морський лід Антарктики понад 40 років.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Причина різкої втрати льоду поки невідома, і лише час покаже, відновлюється лід або продовжує танути. Одне відомо напевно: морський лід Антарктики може зникнути набагато швидше, ніж вважалося раніше.

Наслідки танення морського льоду

На відміну від танення крижаних щитів на суші, танення морського льоду не підвищує рівень моря. Однак втрата яскравого білого морського льоду, що відображає світло, означає, що сонячне тепло замість цього буде поглинатися темними водами океану. Це приводить нас до замкнутому колу нагрівання океану.

Морський лід поширюється на величезних територіях і чинить серйозний вплив на глобальну кліматичну систему, причому втрати льоду в Арктиці тісно пов’язані з екстремальною погодою в більш низьких широтах — такий теплові хвилі в Європі.

Арктика являє собою океан, оточений континентами, і піддається впливу теплого повітря. Антарктида, навпаки, — морозний континент, оточений океанами. Вона захищена від потепління повітря колом сильних вітрів, і все-таки лід навколо континенту стрімко тане.

Обсяг морського льоду Антарктики повільно збільшувався протягом 40 років вимірів і досяг рекордного максимуму в 2014 році. Але з тих пір кількість морського льоду різко знизилася, досягнувши рекордного мінімуму в 2017 році.

Темпи танення після 2014 року були в три рази швидше, ніж максимальні зареєстровані в Арктиці до цього. За словами Клер Паркінсон, в 2018 році протяжність морського льоду трохи збільшилася, але в 2019 відбулося подальше скорочення.

За матеріалами The Guardian

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