Хлопець 10 років носить одяг в стилі XIX століття

10 років тому 25-річний британець Зак Пинсет (Zack Pinsent) відмовився від сучасних речей. Він символічно спалив свої джинси і став одягатися в стилі епохи Регентства. Оскільки придбати сюртук для верхової їзди з довгими фалдами, панталони та інші предмети гардеробу першої третини XIX століття вельми проблематично, Зак сам шиє собі одяг. Хлопцеві не шкода витрачених на шиття часу і зусиль, адже тільки в таких речах він відчуває себе комфортно в наш вік прогресивних технологій.







































