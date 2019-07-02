У центрі Києва затримали 18-річного “закладника” наркотиків

Бійці полку поліції особливого призначення №2 затримали в центрі Києва біля стадіону “Динамо” “закладника” наркотиків. Про це повідомляє прес-служба столичного главку Нацполіції.

“Коли наряд наближався до хлопця для перевірки, він почав тікати. Правопорушника швидко затримали і вилучили у нього згортки з наркотичною речовиною, попередньо – амфетаміном. Правоохоронці доправили зловмисника до територіального управління поліції. Під час спілкування зі слідчими хлопець зізнався, що підробляв “закладником”. За його словами, в мережі Інтернет він знайшов оголошення про те, що потрібна людина, яка зможе залишати в схронах заборонені речовини”, – йдеться в повідомленні.

У 18-річного молодика вилучили близько 20-ти згортків з наркотичними речовинами, які направили на проведення експертизи.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.