Лікарі не змогли врятувати: у Польщі сталася трагедія з 28-річним українцем

У Польщі на заробітках помер хлопець з Радехова Львівської області, його близькі знаходяться у пошуках коштів на перевезення тіла додому.

Про це повідомляє видання “Район Любомль”.

Згідно з інформацією видання, у 28-річного Олександра Орищука, який приїхав до Польщі на роботу, обірвався тромб в черепі. Він був оперативно доставлений в лікарню і прооперований, але врятувати його лікарям не вдалося.

Олександр працював в Польщі укладальником тротуарної плитки. Погано йому стало 30 червня.

В даний момент односельці Олександра звернулися до громадськості з проханням зібрати кошти для його рідних на перевезення тіла в Україну.