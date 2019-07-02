5 корисних властивостей сала

Не варто боятися сала. В цілому рослинні і тваринні жири роблять благотворний вплив на здоров’я, якщо не вживати їх безконтрольно.

На сторінках ЗМІ фахівці обговорюють властивості сала. На думку лікарів, з’їдати 10-30 грамів свіжого сала в день не шкідливо, а корисно. Цей продукт є чудовим джерелом вітамінів A, D, E і ефективно зміцнює кістки. Тим, хто бореться із зайвою вагою, лікарі радять вживати сало без хліба і лише в першій половині дня.

Сало корисне для сердечників. Дослідження фахівців з Мюнхенського університету показало, що свиняче сало містить арахідонову кислоту, що відноситься до Омега-6 ненасичених жирних кислот. Арахідонова кислота входить до складу клітинних мембран, є частиною ферментів серцевого м’яза, контролює баланс холестерину в крові. Німецькі вчені прийшли до висновку, що до 30 грамів сала щодня потрібно включати в раціон серцевих хворих.

Сало допомагає формуванню мозку. Дві жирні кислоти, присутні в салі (лінолева і арахідонова) важливі для мозку: вони сприяють формуванню та розвитку мозку у плода та дитини, а згодом захищають мозок протягом усього життя.

Сало ідеально підходить для смаження. Сьогодні зазвичай смажать на рослинних оліях. Але та ж соняшникова олія в процесі смаження виділяє дуже шкідливі перекиси і альдегіди, які сприяють розвитку раку, атеросклерозу, хвороб суглобів. Сало для смаження підходить набагато краще, воно більш стійке до дії високої температури.

Сало зміцнює імунітет. Жирні кислоти сала беруть участь в холестериновому обміні і сприяють виведенню з організму токсинів, таким чином захищаючи його від вірусів і зміцнюючи імунітет. Жири сала не перевантажують печінку і легко засвоюються, їх вживання покращує обмін речовин.

Сало допомагає зберегти фігуру. Сало повільно розщеплюється і може підтримувати відчуття ситості протягом довгого часу. Крім того, воно має жовчогінну дію. Завдяки цим властивостям, скибочка сала, з’їдена вранці, допомагає залишатися струнким.

: МедікФорум