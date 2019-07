Сердючка вперше за багато років змінила імідж. ФОТО

Вчора, 1 липня, на своїй сторінці в Instagram, артистка опублікувала фотографію, де виглядає до невпізнання красивою в незвичній публіці.

Відома українська артистка і зірка “Євробачення” Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) здивувала новим образом.

Український артист Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, недавно повернувся з Євробачення 2019, яке проходило в Ізраїлі. Він підготував для шанувальників чимало сюрпризів. Спочатку співак в черговий раз зайняв крісло судді в 10 сезоні шоу “Х-фактор” на СТБ, а потім вирішив здивувати всіх несподіваною зміною іміджу свого персонажа.

Всі вже звикли, що знаменита Вєрка Сердючка виступає в одному і тому ж амплуа протягом багатьох років — у величезних окулярах, із зіркою на голові та сріблястому костюмі.

На новому знімку Сердючка позує в яскраво-червоній сукні на тлі лісу і тримає в одній руці череп, а в інший маленьку сову. Але найголовніші зміни торкнулися її зачіски. Співачка приміряла світлий парик середньої довжини з короткою чілкою, прикрасивши голову рожевою пов’язкою.

З чим пов’язана така різка зміна іміджу, поки що невідомо. Шанувальники все ж схиляються до того, що таке амплуа підібрано для нових зйомок. Але в будь-якому випадку фанатам явно до душі новий образ Вєрки Сердючки і її вже завалили компліментами.

“ЯК ЖЕ Я ВАС ОБОЖНЮЮ”, “БОГИНЯ”, “Краса-страшна сила!”, “Ой, ну красуня, коса до пояса !!”, “Коли тобі сумно, важко, ти просто включаеш песню..Хорошо, все буде добре. І в життя приходять яскраві барви..все відразу змінюється. Дякую Вам Величезне “

