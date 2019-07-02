ЦВК зареєструвала блогера Шарія кандидатом в нардепи

Відеоблогер Анатолій Шарій, який у 2013 році втік з України й попросив політичного притулку в Європі, піде на вибори до Верховної Ради зі своєю політичною силою “Партія Шарія”.

Про це пише Гордон, передає Zrada.today.

ЦВК на сьогоднішньому засіданні прийняла рішення зареєструвати кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради блогера Анатолія Шарія, який має намір балотуватися в український парламент від своєї політсили “Партія Шарія”. Відео засідання ЦВК на своїй сторінці в Facebook оприлюднила громадянська мережа “Опора”.

Таке рішення комісія прийняла на засіданні у вівторок більшістю голосів на виконання постанови Верховного Суду від 30 червня за заявою політсили “Партія Шарія”.

24 червня ЦВК відмовила Шарію в реєстрації кандидатом в народні депутати на вибори до Верховної Ради. Пізніше Верховний Суд відмовився визнавати той факт, що Шарій не проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

З 2014 року Шарій веде відеоблог, де критикує події в Україні після євромайдан і чинну українську владу.

Він тривалий час займався журналістською діяльністю в Україні. Після порушення проти нього кримінальної справи через стрілянину в McDonald’s поїхав в ЄС і оселився в Литві, де отримав статус біженця. Зараз живе в Нідерландах.

У липні 2017 року нардеп від “Народного фронту” Антон Геращенко заявив, що інтернет-видання журналіста Анатолія Шарія існує на гроші спецслужб Російської Федерації.

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