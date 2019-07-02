На Полтавщині через падіння стіни загинули дві людини

У с. Засулля Лубенського району на Полтавщині сталося руйнування стіни, в результаті якого двоє громадян опинилися під завалом. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Полтавський області

Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 10:13.

Як стало відомо, руйнування стіни відбулось через проведення демонтажу прибудови до житлового будинку.

Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що чоловік 1991 р.н. та жінка 1965 р.н. загинули на місці події. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягли тіла загиблих з-під завалу.