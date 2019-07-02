Повінь – зміна системи

Menu
Close

На Полтавщині через падіння стіни загинули дві людини

02.07.2019

У с. Засулля Лубенського району на Полтавщині сталося руйнування стіни, в результаті якого двоє громадян опинилися під завалом. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Полтавський області

Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 10:13.

Як стало відомо, руйнування стіни відбулось через проведення демонтажу прибудови до житлового будинку.

Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що чоловік 1991 р.н. та жінка 1965 р.н. загинули на місці події. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягли тіла загиблих з-під завалу.

Читайте також:   Сьогодні в Україні вперше відзначають День піхоти
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *