На Одещині в ставку знайшли тіло чоловіка

На Одещині водолази дістали зі ставка потопельника. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України в Одеській області

Як стало відомо, 1 липня о 15:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у с. Розівка Саратського району, у місцевому ставку, зник чоловік 1968 р.н.

Рятувальниками було обстежено 1500 м.кв. дна.

2 липня водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення виявили тіло чоловіка та дістали його на берег.

Обставини події встановлюються.