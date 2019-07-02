Онколог розповів про фактори, що ведуть до раку грудей

Лікар-онколог Анатолій Махсон розповів, що може призводити до розвитку раку грудей. Серед причин – зайва вага, аборти, пізній вік материнства.



За словами колишнього головного лікаря 62-ї онкологічної лікарні Москви Анатолія Махсона, виникненню злоякісної пухлини в грудях у першу чергу може сприяти надлишок ваги, ожиріння. Онколог пояснив, що рак грудей належить до гормонально обумовлених захворювань, а жир у великій кількості здатний підвищувати вміст естрогену в організмі.

«Кожні 5 кг зайвої ваги можуть збільшувати ризик від 4% до 8%», – зауважив лікар-онколог.

Він порекомендував жінкам обов’язково практикувати фізичні навантаження – заняття спортом і рухова активність ефективно знижують вірогідність виникнення онкологічного захворювання у представниць прекрасної статі. На думку онколога, аеробна активність у жінок повинна становити від 150 до 300 хвилин на тиждень. У свою чергу інший лікар-онколог-мамолог Аркадій Аксененко виділив серед чинників, що знижують ризик раку грудей ранні (в 19 або 20 років) пологи і грудне вигодовування тривалістю більше року.

Продовжуючи тему причин, що ведуть до виникнення раку грудей у жінок, Анатолій Максон додав, що даний вид раку тісно пов’язаний з функцією яєчників – порушення в їх роботі збільшують ймовірність розвитку «жіночих» онкологічних захворювань. Крім цього, за словами лікаря, з розвитком раку грудей у жінок можуть бути пов’язані аборти, вік, пізні вагітності, а також жаркий клімат.

: МедікФорум