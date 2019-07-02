5 способів підвищити рівень тестостерону без ліків

Сон, харчування, силові тренування – все це дозволяє заповнити рівень тестостерону у чоловіків, чиє здоров’я страждає через його занадто низький вміст.

Знижений тестостерон чоловікам пропонують підвищувати медикаментозно, але існують і природні способи збільшити концентрацію чоловічого гормону.

Сон. Якщо чоловік протягом тижня буде спати менше 5 годин на добу, то рівень тестостерону в його організмі знизиться на 15%. Сон дуже важливий для чоловічого здоров’я, адже саме уві сні відбувається синтез тестостерону, спати вночі потрібно не менше 6 годин.

Харчування. Для активного відтворення природним шляхом тестостерону чоловічому організму потрібні цинк, магній і деяка кількість холестерину. Ось чому в раціоні у чоловіків повинні бути в розумних кількостях жир і м’ясо. В умовах низькожирового харчування кількість тестостерону зменшується.

Силові вправи. Чоловіки, які регулярно займаються спортом, як правило, не стикаються з проблемами низького тестостерону. Водночас занадто інтенсивні тренування чоловічому організму можуть шкодити, оскільки при перевантаженнях виростає вміст стресового гормону кортизолу, через що синтез тестостерону падає.

Регулярне статеве життя. На виробництво тестостерону впливає інтенсивність статевого життя – шкідливі як стриманість, так і занадто бурхливе інтимне життя. За словами вчених, регулярний секс сприяє виробленню тестостерону (особливо в зрілому віці), але він не повинен траплятися частіше 2-3 разів на тиждень, інакше можливий зворотний ефект – рівень гормону буде падати.

Відмова від пива. Алкоголь негативно впливає на центри головного мозку, відповідальні за процеси формування чоловічого гормону. У чоловічому організмі під його впливом запускається процес трансформації тестостерону в естроген. Найбільший ворог чоловічого гормону – пиво.

: МедікФорум