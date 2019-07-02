Горбач про рішення КС: «Торжество теоретичної догми над практичною необхідністю»

Торжество теоретичної догми над практичною необхідністю. Нехай загинуть нові жертви і завалиться держава, але правова доктрина і рівність злочинців – це святе. Таким чином прокоментував рішення КС щодо безальтернативності арешту для підозрюваних у тероризмі і державній зраді політичний аналітик Володимир Горбач. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис політичного аналітика у соціальній мережі фейсбук.

Горбач пише: «Дуже сумно за цим усім спостерігати. І навіть критикувати невесело…

На совісті суддів Конституційного суду не лише рішення про дострокові вибори.

У випадку з виборами на рішення вплинула політична доцільність і страх суддів піти проти течії – схвалення більшістю громадян президентської наруги над Конституцією.

А у випадку з безальтернативністю арешту для підозрюваних у тероризмі і державній зраді – усе навпаки. Торжество теоретичної догми над практичною необхідністю. Нехай загинуть нові жертви і завалиться держава, але правова доктрина і рівність злочинців – це святе».

Політичний аналітик уточнює: «…рівність у праві відкупитися від арешту. Доктринерство воно таке «принципове»».

Однак, Володимир Горбач має і оптимістичні надії на те, що після перемоги Третього Майдану від такого доктринерства відмовляться. На думку політаналітика, тільки здоровий глузд має творити правові форми.

«І нота оптимізму: Наступного разу, коли переможе Третій Майдан, чи можливо, чергове народне повстання, від такого доктринерства треба буде відмовитися. Тільки здоровий глузд має творити правові форми. І практична (не плутати з партійною) доцільність», – наголошує Горбач.

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Нагадаємо, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко також прокоментував рішення Конституційного суду щодо визначення арешту, як безальтернативного запобіжного заходу у справах про тероризм і державну зраду. Він наголосив, що саме у той день, коли терористи розстріляли медичний автомобіль ЗСУ суд надав можливість вийти під заставу в 570 тис грн заступнику Гендиректора підприємства-спонсора терористів ЛНР, якого затримали з посвідченням «учасника бойових дій» проти України.

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