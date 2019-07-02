Власник записи перших кроків людини на Місяці може стати мільйонером

Матеріал, яким володіє Джордж, воістину унікальний. За свідченням аукціоністів, він може заробити на відеозаписах 2 мільйони доларів.
Серед старих плівок є та, рідкісна, на якій зафіксовані перші кроки Ніла Армстронга по місячній поверхні, зняті астронавтом в рамках місії «Аполлон-11» 50 років тому. Після виходу людини на Місяць 20 липня 1969 року, записи ретельно вивчалися.
Серед безлічі роликів три були особливими
У 1976 році студент коледжу Гері Джордж, будучи в ті роки стажистом NASA, придбав на державному аукціоні вантажівка з видеопленками за 218 доларів. Серед 1100 роликів виявилися три, містять свідоцтва підкорення Місяця астронавтами.
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Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Довгий час у NASA вважали ці записи безповоротно загубленими. А напередодні 50-річного ювілею місії «Аполлон-11» вирішили розшукати.
Пожвавилися і колекціонери, готові сьогодні платити величезні суми за раритети, пов’язані з освоєнням космосу. У 2017 на аукціоні sotheby’s за 1,8 млн доларів була продана сумка Армстронга із зразками місячного пилу.
Передбачення батька стали реальністю
Тепер Гері Джорджу – 65. Він працює інженером-механіком в Лас-Вегасі. І у нього є всі шанси, щоб невимовно розбагатіти.
Аукціоністи припускають, що стрічки колишнього стажиста будуть продані на аукціоні в Нью-Йорку, присвяченому місії «Аполлон-11», за 2 мільйони доларів. Однак подробиці фінансових умов тримаються в секреті.
Коли батько Джорджа припустив, що з часом ці ролики здобудуть неймовірну цінність. Продавши більшу частину записів телеканалам, хлопець залишив собі ті, що містять легендарні моменти освоєння Місяця. І протягом 43 років вони слідували за ним по країні.
У 2006 році Національне управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору вирішив розшукати раритетні кадри. У 2008-му Джордж зустрів одного з NASA, і той сказав, що йому доручено знайти втрачені відеозапису.
Один тоді сказав Гері Джорджу: «Схоже, ми втратили наші оригінальні стрічки з «Аполлона-11».
На що Джордж, потягуючи пиво, відповів: «Чорт, адже вони в мене».
Раніше він не бачив, що містять ролики. Колишній стажист відвідав студію в Каліфорнії, де нарешті подивився ті рідкісні кадри. На старих плівках ожили зображення, зафіксовані камерою, яка донині залишається на поверхні Місяця.
За матеріалами Reuters
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