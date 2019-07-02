Скільки коштує розлучення в Росії і на Заході?

Як в Росії судитися з більш заможним суперугом? Можна відсудити частку в бізнесі? Що робити, якщо чоловік може дозволити собі хороших адвокатів, а дружина ні? Чому в Англії до великих шлюборозлучних процесів почали залучати інвесторів?

Розірвання шлюбу, розлучення – як правило, важкий психологічний етап у житті для ще вчора – законних подружжя, а сьогодні – вже фактично сторонніх один одному людей.

Найчастіше до стресу, негативних емоцій, переживань від події розриву і від думок про своє майбутнє без ще недавно близької людини, додаються і проблеми матеріального характеру – наявність спільного бізнесу і (або) нажитого капіталу одним або обома подружжям – ускладнює процес розлучення, якщо екс-дружини не домовилися про їхні розділі полюбовно.

У таких ситуаціях фінансово більш слабка сторона стикається з проблемою пошуку і доказування належності того чи іншого майна до спільно нажитого, що інший екс-чоловік, як правило, не бажає ділити добровільно. Значні і витрати на оплату послуг адвокатів/юристів, що займаються супроводом розлучення.

Що ж робити в таких ситуаціях? І скільки коштує «у них» і «у нас»?

Витрати при розлученні в США

Згідно з даними опублікованими трохи більше року тому порталом «Голос російськомовної Америки», сайт Nolo проводив спеціальне дослідження ставок адвокатів у справах про розлучення у всіх штатах.

За результатами дослідження, було виявлено, що найпоширеніша (середня) ставка за годину роботи — $250. Самий низький гонорар адвоката склав $50, а найвищий — $650.

Nolo також запитали своїх читачів, яку загальну суму адвокатських гонорарів вони виплатили за розлучення. Середня цифра, витрачена на юристів, склала $12 800. При середній вартості години $250, це приблизно 50 годин роботи адвоката.

Є також адвокати, які пропонують приватні послуги медіації. Більшість з них стягує погодинну оплату. Ставка — від $100 до кількох сотень доларів, за даними Nolo. Середня вартість процесу примирення, проведеного приватним юристом, становить $3 500, за даними New York Parenting. Як і у випадку з адвокатом, вартість послуг медіатора залежить від того, скільки годин він/вона проведе над вашою справою.

Також необхідно відзначити, що якщо в США подається позов про розірвання шлюбу, також як і в Росії, передбачена сплата державного мита. Якщо чоловік/-га відповість на позов, йому або їй теж доведеться сплатити вартість держмита. Наприклад, у Каліфорнії вартість подачі позову складає більше $400. Ті, хто не може дозволити собі таку суму, має право подати прохання про звільнення від оплати.

Якщо скласти судові витрати, гонорар адвоката, а також інші витрати (наприклад, послуги податкового консультанта, оцінювача будинку і т. д.), то загальна вартість розлучення може скласти кілька тисяч доларів. За даними дослідження Nolo, більшості людей вся процедура розлучення обходиться приблизно в $15 000 – $20 000. Пари, яким вдалося домовитися в шлюборозлучному процесі, витрачають менше $15 000.

Необхідно відзначити, що незважаючи на можливість встановлення залежності винагороди юриста від рішення суду або іншого органу і характерна для англосаксонської системи права, у тому числі для США, але модельні правила Асоціації американських юристів (ABA) забороняють стягнення «гонорар успіху» (contingent fee), крім іншого, у спорах про розлучення та стягнення аліментів (стаття «Судові видатки – доходи», видавництво Агентство правових новин, 19.06.2017, опубліковано на сайті Конституційного Суду РФ.

Західна Європа: приклад Німеччини

Згідно з даними німецького адвоката Вадима Кримханда (Дортмунд), що спеціалізується на веденні шлюборозлучних процесів (див. електронну версію журналу про німеччину «Партнер», кожен третій шлюб, укладений в Європі, ризикує розпастися – кількість розлучень невпинно зростає як серед корінного населення Німеччини, так і серед осіб, що прибули з країн колишнього Радянського Союзу, і лише 7 % розлучень відбуваються за обопільною згодою подружжя.

Розлучення в Німеччині неможливий без участі адвоката. Навіть якщо у подружжя немає взаємних претензій, немає неповнолітніх дітей і вони обидва згодні на розлучення, законодавство ФРН вимагає, щоб інтереси хоча б однієї із сторін представляв адвокат.

Вартість, власне, самого шлюборозлучного процесу прямо пропорційна доходів розлучаються і прямо залежить від розміру спільного стану подружжя. Враховуються при цьому рахунки, цінні папери, нерухомість, машини і т. д.

Вартість розлучення у ФРН складається з державного мита (Gerichtskosten) і вартості послуг адвоката (Rechtsanwaltsgebühren). Зазвичай кожен з подружжя оплачує свого адвоката і половину держмита.

Юридична страховка в Німеччині, як правило, покриває тільки першу консультацію адвоката.

У разі, якщо бажає розлучитися немає необхідних коштів для розлучення, всі пов’язані з цим витрати, включаючи гонорар юриста, покриваються державою. Для цього необхідно подати спеціальну заяву до місцевого суду (Amtsgericht) та надати документи, що свідчать про відповідному фінансовому становищі (наприклад, довідку про допомогу по безробіттю).

Крім того, якщо який подав на розлучення не має власних доходів, то він має право вимагати через свого адвоката фінансування шлюборозлучного процесу своїм заможним чоловіком.

Великобританія: розлучення подружжя Ахмедовых

Одним з резонансних і одним з найбільш дорогих шлюборозлучних процесів із залученням однієї із сторін інструменту судового фінансування останніх років стало розлучення та розділ майна російського мільярдера азербайджанського походження Фархада Ахмедова і його дружини Тетяни.

Інтереси колишньої дружини Ахмедова захищає відома компанія Burford Capital, що спеціалізується на допомозі заможним людям, які ведуть судові розгляди з метою відновлення активів, у тому числі і при шлюборозлучних справах, в обмін на частку цього повернутого майна. У Росії фінансуванням судових позовів займається сервіс PLATFORMA.

За наявною у січні 2019 року повідомленнями Агентства міжнародної інформації, британська газета The Guardian опублікувала розслідування гучного розлучення, який розглядає суд у Лондоні. Так, Високий суд Лондона раніше постановив, що Фархад Ахмедов зобов’язаний виплатити своїй колишній дружині Тетяні, яка є громадянкою Великобританії, близько 600 мільйонів доларів компенсації.

Сам Ахмедов оскаржує рішення британського суду вже кілька років. Його адвокати наполягають, що шлюб мільярдера був розірваний ще в 2000-му році, до того, як екс-дружина Ахмедова отримала британське громадянство.

Більше того, у справу втрутився Інтерпол: адвокати Ахмедова звернулися в російське відділення організації, де підтвердили, що його шлюб був розірваний згідно з рішенням московського суду. Крім того, у відомстві зазначили, що проводять розслідування за заявами Ахмедова про незаконний арешт його активів. Бізнесмен стверджує, що це сталося внаслідок шахрайства, вчиненого його екс-дружиною.

Проте, британський суд в 2016 році вирішив, що документи про розлучення в Москві – підробка. Суд також постановив заморозити частину активів азербайджанського мільярдера, у тому числі його офшорні рахунки, колекцію старовинних дробовиків, Aston Martin вартістю 350 000 фунтів стерлінгів і колекцію сучасного мистецтва, вартість якої оцінюється в 90 мільйонів фунтів.

Але адвокати Ахмедова продовжують наполягати на тому, що розлучення 2000 року був справжнім.

Каменем спотикання для обох сторін є яхта Ахмедова вартістю 230 млн фунтів «Луна», яку він купив у олігарха Романа Абрамовича. На ній є бортовий спа-центр, два вертолітні майданчики і невелика підводний човен. Яхта оснащена системою виявлення ракет, взрывоупорными дверима і пристроєм для боротьби з безпілотниками.

Судно було заарештовано в Дубаї, в той час як протиборчі сторони продовжують заперечувати право власності на яхту в судах.

Примітно, що вже в квітні 2019 року за повідомленнями російських ЗМІ з посиланням на британську газету Daily Mail, колишня дружина російського мільярдера отримала позов про відшкодування збитків на £65 млн після спроби заарештувати його супер’яхту вартістю £350 млн у Дубаї в рамках шлюборозлучного процесу.

На початку квітня поточного року в суд Дубая було подано вимогу про відшкодування шкоди в розмірі £65 млн проти Тетяни Ахмедової. У позові йдеться, що поки яхта перебувала в сухому доці в Дубаї з лютого 2018 року сімейний фонд Ахмедова Straight Trust, якому належить «Луна», поніс «моральний збиток і упущену вигоду». Позов пред’явлений спільно проти Тетяни Ахмедової та її юристів — лондонської компанії Burford Capital Investments, яка спеціалізується на фінансуванні представництва інтересів у суді.

У цьому процесі ще не поставлена крапка і передбачити результат справи – поки не представляється можливим, так як обидві сторони активно відстоюють свої вимоги і так і не досягли консенсусу.

Прогнози розвитку фінансування шлюборозлучних процесів в Росії

Готуючи цей матеріал, сервіс за судовим фінансування PLATFORMA вирішив поцікавитися думкою авторитетних юристів і адвокатів з питання ідеї застосування судового фінансування шлюборозлучних процесів в нашій країні, а також перспективи такого інструменту, давно відомого західним правопорядкам.

Адвокат КМА «Вердиктъ» Вікторія Ковальова вважає, що судове фінансування як метод інвестицій все більше набирає оберти в Росії. В області сімейного права ця практика застосовується при розділі в суді спільно нажитого під час шлюбу майна подружжя. Дані спори вимагають ресурсів, тимчасових і фінансових. Це можуть бути мільйонні позови зі значним за вартістю майном, рухомим і нерухомим, розділом бізнесу. Фінансування таких процесів в суді є перспективною формою вкладень.

На думку Костянтина Боброва, директора юридичної служби «Єдиний центр захисту» судове фінансування доречно залучати в тих випадках, коли цього вимагають інтереси неповнолітньої дитини. Така практика цілком може бути впроваджена в Росії.

Актуальність головним чином пов’язана з тим, що послуги юристів у сфері сімейного права, як правило, оцінюються в десятки тисяч рублів. Ця сума може відлякувати учасника шлюборозлучного процесу. Однак, очевидно, що учаснику з неповнолітньою дитиною право на фахівця має бути забезпечено.

Адвокат КМА «ВердиктЪ», керівник судової практики вирішення сімейних спорів Дмитро Павлов вважає, що судове фінансування шлюборозлучних процесів — прекрасна ідея для сімейних спорів, у разі якщо одна зі сторін має більш значними фінансовими можливостями, а інша сторона не може дозволити фінансування складного і тривалого судового процесу з розділом дорогого майна. Практика фінансування шлюборозлучних процесів в Росії відкриє позивачам можливість працювати з найкращими фахівцями по сімейному праву.

На думку адвоката колегії адвокатів Волгоградської області «Легіон» Ваграма Давтяна, очевидно, що судове фінансування набирає належні обертів. Його застосування є доцільним у сімейно-правової категорії спорів лише при розділі майна, оскільки будь-який інвестор завжди розглядає проект під призмою доходу. А при вирішенні цих спорів дохід одного з подружжя явно презюмується. Частково подібний інститут може бути застосовний і в питанні про стягнення аліментів, якщо їх потенційний розмір заслуговує уваги.

Вікторія Дергунова, адвокат, медіатор:

“Затребуваність судового фінансування сімейних спорів важко переоцінити, хоча на справжній момент серйозне обговорення перспективи інвестування саме в сімейні справи в Росії можливо більше в теорії, ніж на практиці, і то тільки до тих із них, які є майново привабливими для інвесторів.

Судові інвестиції могли б вирішити, як мінімум, одну існуючу гостро стоїть в умовах поточної кризи проблему: зрівняти шанси подружжя, а точніше менш захищеного з них, на перемогу в справі про розподіл майна, що особливо актуально для тих випадків, де непрацююча яка виховує дітей, дружина знаходиться в економічно залежному положенні від чоловіка, в результаті чого недолік заощаджень є для неї нездоланною перешкодою на шляху до правосуддя, у зв’язку з чим вона змушена погоджуватися на поділ майна на невигідних для себе умовах.

В результаті зовнішнього судового фінансування чоловік, який не має достатніх коштів для ведення затяжних судових процесів, отримує можливість відстоювати в суді свої права та законні інтереси, а інвестори – можливість отримати прибуток від вкладених коштів.

Сьогодні в таких справах адвокати найчастіше працюють за «гонорар успіху», фактично виступаючи одночасно й інвестором (як мінімум свого часу), і правовим радником по спору, що не завжди економічно виправдане й вигідно, не кажучи вже про існуючі проблеми, що виникають на стадії виконання винесених судових рішень.

Великий інтерес представляє судове фінансування спорів подружжя про розподіл компаній, які самі по собі не можуть представляти цінність для тієї ж дружини, яка претендує на виплату їй компенсації вартості частки (акцій) дружина, але мати значення для інвесторів, які вкладають кошти в судовий процес з умовою отримати саму дружині належну частку (акції) в компанії, а не компенсацію за неї. З цієї точки зору, інвестиційна привабливість судових процесів у сімейних справах буде тільки зростати”.