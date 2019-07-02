На глибоководному апараті міноборони РФ сталася пожежа: щонайменше 14 загиблих

Міністерство оборони Російської Федерації офіційно повідомило, що 14 підводників загинули на глибоководному апараті в водах РФ, повідомляє російське агентство ТАСС

“1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-Морського Флоту Росії, в ході проведення біометричних вимірювань виникла пожежа. 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння”, — заявили в Міноборони.

Вогнище спалаху було ліквідовано самовідданими діями команди, додали у військовому відомстві.

Апарат знаходиться на базі в Сєвероморську. Причини пожежі на глибоководному апараті встановлюються, розслідування проводить головком ВМФ РФ.