2 липня: все що треба знати за сьогодні. ЦВК зареєструвала Шарія кандидатом у народні депутати

(2.07.2019) ЦВК зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, Гройсман проти Коболєва, випадок ботулізму на Кіровоградщині, Зеленський прилетів до Канади. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

ЦВК на сьогоднішньому засіданні прийняла рішення зареєструвати кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради блогера Анатолія Шарія, який має намір балотуватися в український парламент від своєї політсили “Партія Шарія”

Цитата дня:

“Щодо керівництва НАК, то у мене немає з ними дискусій. Він— досить цинічний монополіст, з яким мені не по дорозі. Я змусив їх в травні та в майбутні місяці знизити ціни на газ для населення. Вони повинні продовжувати це і далі. Пропоную також, щоб вони повернули премії — це буде справедливо. Вони працюють на власні кишені, а на цьому потрібно поставити крапку. Їх обов’язок — забезпечити транзит і збільшувати видобуток палива “, – Гройсман про Коболєва.

Підліток з Польщі втік з дому, щоб в Україні зустрітися з друзями. Як виявилося, 15-річний підліток втік з дому, тому що він хотів зустрітися з друзями, з якими він познайомився в Інтернеті.

Цифра дня: 2



Казна Україні збідніла в ДВА рази лише за останній місяць

Сьогодні, 2 липня, о 12:23 за Тихоокеанським часом (22:22 за Києвом) жителі Землі можуть спостерігати повне сонячне затемнення. Затемнення триватиме всього 4 хвилини. Розпочнеться воно над Тихим океаном і по діагоналі пройде з Ла-Серени на південь від Буенос-Айреса через Чилі й Аргентину. Жителі України не зможуть побачити його наживо, проте будуть доступні онлайн-трансляції.

Курйоз дня

В Лондоні на одного з місцевих жителів з неба впало тіло мертвого чоловіка. За даними поліції, загиблий — заєць, який летів у відсіку для шасі літака, що прямував зі столиці Кенії Найробі в Хітроу. Передає “CNN” з посиланням на Scotland Yard, передає Zrada.today. Труп чоловіка випав з люка, коли лайнер авіакомпанії “Кенія Ейрвейс” заходив на посадку. Згідно з даними попереднього розслідування, безквитковий пасажир взяв з собою в дорогу воду і їжу, яку пізніше виявили у відсіку, де він ховався.

У Кіровоградській області 11-річна дівчинка потрапила до реанімації з підозрою на ботулізм. Разом з батьками дівчинка їла куплену в магазині рибу: хребет лосося гарячого копчення і в’ялену плотву, а вже на ранок відчула себе погано. З симптомами харчового отруєння школярку спочатку госпіталізували в районну лікарню, а згодом і в реанімацію центральної міської лікарні Кропивницького. Дитині ввели сироватку від ботулізму. Дівчинка в середньотяжкому стані, а в лабораторії досліджують залишки плотви. Поки ніхто з дорослих членів сім’ї, які їли рибу, не захворів.

Дні народження видатних людей

2 липня у 1862 році народився Вільям Генрі Брегг, британський фізик, основоположник рентгеноструктурного аналізу, лауреат Нобелівської премії

2 липня у 1714 році народився Кристоф Віллібальд Ґлюк, німецький композитор («Орфей і Еврідіка», «Паріс і Єлена»).

Україна увійшла у трійку головних постачальників сільськогосподарської продукції в Європейський союз. Про це свідчать дані статистичної служби Євросоюзу. За даними статистики, з травня минулого року по квітень 2019-го на європейський ринок Україна поставила товарів на 6,3 млрд євро. Продажі зросли на 14,2% порівняно з попереднім сезоном

Цей день в історії

2 липня 1954 року відзначають день народження Євробачення.

2 липня у 2011 році Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

На озброєння ЗСУ прийнято багатоцільовий тактичний броньований автомобіль підвищеної прохідності «Барс-8». Він був розробленийавтомобілебудівною компанією «Богдан Моторс». «Барс-8» став другим бронеавтомобілем, який пройшов держвипробування. Першим був «Козак-2» від НПО «Практика».



ВІДЕО ДНЯ

Група екологів з Інституту океанічних подорожей в США вилучила понад 40 тонн пластику з Тихого океану.

Співробітників штаб-квартири Facebook в Менло-Парку в Каліфорнії евакуювали після того, як в поштовому відділенні соцмережі отримали посилку, яка імовірно, містить нервово-паралітичну отруту зарін.

що відзначають 2 липня?

В Україні відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України

В Україні відзначають День працівників морського та річкового флоту.

Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною прибув до Канади з робочим візитом. Повідомляється про заплановану зустріч Президента України з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем‘єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською.

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 2 липня

1 € = 29.74₴

1 $ = 26.20₴

1 ₽ = 0.415₴

Нафта = 63,04 $ за барель

1 BTC (біткоїн) = 10 417,10$

МЕМИ ДНЯ (фото з інстаграмму political.ua)

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