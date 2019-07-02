Два тижні в Бразилії: що подивитися, що спробувати, що привезти?

Прогулятися по Ріо

Колоритний, живий, повний веселощів і безтурботності — саме так можна описати Ріо-де-Жанейро. Хоча багато хто асоціює Ріо виключно з карнавалом, це не так. Тут дійсно є на що подивитися і куди піти в будь-який час року. Ми їздили в фавела-тур, бачили знамениту статую Христа-Спасителя, а ще — піднімалися на «Цукрову голову», щоб зустріти захід і подивитися, як запалюються перші вогні міста.

Є в Ріо-де-Жанейро і екстремальні розваги. Найяскравішим з них для мене був політ на дельтаплані. У той ранок якраз був туман, так що довелося стрибати прямо в густе «молоко». Зате через пару секунд хмари розсіялися і під ногами з’явився місто у всій своїй красі: з пагорбами, кварталами різнокольорових фавел, океаном і пляжем.

Експрес-інформація по країні

Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія) – держава в Південній Америці.

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Столиця – Бразиліа

Найбільші міста: Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Сальвадор, Белу-Орізонті, Форталеза, Бразиліа

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 8 514 877 км2 (5-я в світі)

Населення – 203,26 млн чол. (5-я в світі)

Офіційна мова – португальська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,755 (75-я в світі)

ВВП – $2,346 трлн (7-я в світі)

Валюта – бразильський реал

Межує з Французькою Гвіаною, Сурінамом, Гайаною, Венесуелою, Колумбією, Перу, Болівією, Парагваєм, Аргентиною, Уругваєм

Окремо варто розповісти про бразильських нетрях. В фавели Ріо займають цілі райони, і там продовжують будувати — хаотично, без дотримання будь-яких правил. Рівень злочинності в бідних кварталах дуже високий, так що їхати туди на соло-екскурсію — ідея не з кращих. Набагато безпасней в групі і в супроводі місцевого гіда.

Зайнятися снорклінгом у Бониту

Бониту — центр екотуризму Бразилії. В околицях міста повним-повно мальовничих водоспадів, печер, кришталево чистих озер і річок. Так що це ідеальне місце для водних активностей.

Гід запропонував нам щось незвичайне: зайнятися не те снорклінгом, не то флоатінгом на річці. Одягаєш гідрокостюм, лягаєш на воду і просто пливеш за течією, розглядаючи на дні різнокольорових рибок. Дуже розслабляє і заспокоює.

Розглянути краси водоспаду Ігуасу

Ігуасу — must see бразильських канікул. Майбутню стихію ми розглядали і з неба, літаючи на вертольоті, і з річки, влаштувавши макуко-сафарі. Навіть їздили до сусідньої Аргентини, звідки відкривається зовсім інший вигляд на каскади. Адже Ігуасу — це цілих 275 водоспадів, і побачити їх усі, не змінюючи локації, не вийде.

Особливо вражає стихія своїми масштабами: від Ігуасу неможливо відвести погляд! Стоїш в хмарі бризок і спостерігаєш, як близько трьох сотень водоспадів зливаються в гігантські потужні потоки. Навіть у бувалих мандрівників дух захоплює.

Влаштувати баггі-тур в місці, де пустеля зливається з океаном

Не тільки в Намібії можна побачити унікальний пейзаж — злиття океану з пустелею. У Бразилії теж є таке місце. Це Jericoacoara — рибальське село, розташоване на березі Атлантики.

Щоб розглянути всі місцеві краси, наша команда вирушила в баггі-тур по дюнах. Сідаєш у позашляховик з водієм і безстрашно по пустелі, а поруч — безмежний океан.

Спробувати знамениті бразильські стейки і кави

Бразилія — найбільший у світі експортер м’яса. Здесь варто пробувати соковиті стейки, приготовані за традиційними рецептами. У закладах, як правило, діє система родизіо («їж, скільки хочеш»). Ви платите фіксовану суму і самі вибираєте будь-які страви на свій смак. Дуже зручно, а головне — економить час.

З напоїв популярна кайпірінья — коктейль з місцевої горілки кашаси з соком лайма, цукром і льодом. І, звичайно ж, кава — міцний, з насиченим смаком.

Прожити день у стилі keep calm

Бразильці — люди цікаві. Вони завжди на релаксі, дуже повільні і не хвилюються через дрібниці. Спочатку ніяк не можеш до цього звикнути: постійно хочеться кудись бігти, поспішати, встигнути на усі пам’ятки до кінця відпустки. А через пару днів починаєш звикати, втягуватися в неспішний ритм життя на Копакабана. Адже по суті, бразильці праві. Куди поспішати, якщо в двох кроках від тебе океан, а літо ніколи не змінюється восени?

Що привезти додому:

зерновий кави;

бразильський горіх;

спеції і прянощі;

традиційний алкогольний напій — кашасу;

натуральну косметику з олії кокоса, евкаліпта, оливи.

Лайфхаки мандрівникам

Не варто міняти гроші в аеропорту. Краще зробити це Ріо , де вигідний курс.

, де У готелях, як правило, є Wi-Fi, а тому місцеву SIM-карту можна не купувати.

Ніколи не залишайте речі без нагляду . Крадіжка в Бразилії — звичайна справа. Також на час поїздки краще сховати прикраси і годинник.

. Крадіжка в Бразилії — звичайна справа. Також на час поїздки краще сховати прикраси і годинник. Будьте готові до джетлагу : в країні цілих чотири часових пояси. Наша група була в двох, де різниця з Києвом становить мінус шість і мінус сім годин.

: в країні цілих чотири часових пояси. Наша група була в двох, де різниця з Києвом становить мінус шість і мінус сім годин. У Ріо-де-Жанейро дуже жарко. Обов’язково візьміть з собою сонцезахисні засоби і головний убір.

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