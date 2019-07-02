Два тижні в Бразилії: що подивитися, що спробувати, що привезти?

Прогулятися по Ріо
Колоритний, живий, повний веселощів і безтурботності — саме так можна описати Ріо-де-Жанейро. Хоча багато хто асоціює Ріо виключно з карнавалом, це не так. Тут дійсно є на що подивитися і куди піти в будь-який час року. Ми їздили в фавела-тур, бачили знамениту статую Христа-Спасителя, а ще — піднімалися на «Цукрову голову», щоб зустріти захід і подивитися, як запалюються перші вогні міста.
Є в Ріо-де-Жанейро і екстремальні розваги. Найяскравішим з них для мене був політ на дельтаплані. У той ранок якраз був туман, так що довелося стрибати прямо в густе «молоко». Зате через пару секунд хмари розсіялися і під ногами з’явився місто у всій своїй красі: з пагорбами, кварталами різнокольорових фавел, океаном і пляжем.
Експрес-інформація по країні
Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія) – держава в Південній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Бразиліа
Найбільші міста: Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Сальвадор, Белу-Орізонті, Форталеза, Бразиліа
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 8 514 877 км2 (5-я в світі)
Населення – 203,26 млн чол. (5-я в світі)
Офіційна мова – португальська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,755 (75-я в світі)
ВВП – $2,346 трлн (7-я в світі)
Валюта – бразильський реал
Межує з Французькою Гвіаною, Сурінамом, Гайаною, Венесуелою, Колумбією, Перу, Болівією, Парагваєм, Аргентиною, Уругваєм
Окремо варто розповісти про бразильських нетрях. В фавели Ріо займають цілі райони, і там продовжують будувати — хаотично, без дотримання будь-яких правил. Рівень злочинності в бідних кварталах дуже високий, так що їхати туди на соло-екскурсію — ідея не з кращих. Набагато безпасней в групі і в супроводі місцевого гіда.
Зайнятися снорклінгом у Бониту
Бониту — центр екотуризму Бразилії. В околицях міста повним-повно мальовничих водоспадів, печер, кришталево чистих озер і річок. Так що це ідеальне місце для водних активностей.
Гід запропонував нам щось незвичайне: зайнятися не те снорклінгом, не то флоатінгом на річці. Одягаєш гідрокостюм, лягаєш на воду і просто пливеш за течією, розглядаючи на дні різнокольорових рибок. Дуже розслабляє і заспокоює.
Розглянути краси водоспаду Ігуасу
Ігуасу — must see бразильських канікул. Майбутню стихію ми розглядали і з неба, літаючи на вертольоті, і з річки, влаштувавши макуко-сафарі. Навіть їздили до сусідньої Аргентини, звідки відкривається зовсім інший вигляд на каскади. Адже Ігуасу — це цілих 275 водоспадів, і побачити їх усі, не змінюючи локації, не вийде.
Особливо вражає стихія своїми масштабами: від Ігуасу неможливо відвести погляд! Стоїш в хмарі бризок і спостерігаєш, як близько трьох сотень водоспадів зливаються в гігантські потужні потоки. Навіть у бувалих мандрівників дух захоплює.
Влаштувати баггі-тур в місці, де пустеля зливається з океаном
Не тільки в Намібії можна побачити унікальний пейзаж — злиття океану з пустелею. У Бразилії теж є таке місце. Це Jericoacoara — рибальське село, розташоване на березі Атлантики.
Щоб розглянути всі місцеві краси, наша команда вирушила в баггі-тур по дюнах. Сідаєш у позашляховик з водієм і безстрашно по пустелі, а поруч — безмежний океан.
Спробувати знамениті бразильські стейки і кави
Бразилія — найбільший у світі експортер м’яса. Здесь варто пробувати соковиті стейки, приготовані за традиційними рецептами. У закладах, як правило, діє система родизіо («їж, скільки хочеш»). Ви платите фіксовану суму і самі вибираєте будь-які страви на свій смак. Дуже зручно, а головне — економить час.
З напоїв популярна кайпірінья — коктейль з місцевої горілки кашаси з соком лайма, цукром і льодом. І, звичайно ж, кава — міцний, з насиченим смаком.
Прожити день у стилі keep calm
Бразильці — люди цікаві. Вони завжди на релаксі, дуже повільні і не хвилюються через дрібниці. Спочатку ніяк не можеш до цього звикнути: постійно хочеться кудись бігти, поспішати, встигнути на усі пам’ятки до кінця відпустки. А через пару днів починаєш звикати, втягуватися в неспішний ритм життя на Копакабана. Адже по суті, бразильці праві. Куди поспішати, якщо в двох кроках від тебе океан, а літо ніколи не змінюється восени?
Що привезти додому:
- зерновий кави;
- бразильський горіх;
- спеції і прянощі;
- традиційний алкогольний напій — кашасу;
- натуральну косметику з олії кокоса, евкаліпта, оливи.
Лайфхаки мандрівникам
- Не варто міняти гроші в аеропорту. Краще зробити це Ріо, де вигідний курс.
- У готелях, як правило, є Wi-Fi, а тому місцеву SIM-карту можна не купувати.
- Ніколи не залишайте речі без нагляду. Крадіжка в Бразилії — звичайна справа. Також на час поїздки краще сховати прикраси і годинник.
- Будьте готові до джетлагу: в країні цілих чотири часових пояси. Наша група була в двох, де різниця з Києвом становить мінус шість і мінус сім годин.
- У Ріо-де-Жанейро дуже жарко. Обов’язково візьміть з собою сонцезахисні засоби і головний убір.
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