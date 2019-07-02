Американських студентів рятують від стресу собаки

Нове дослідження проводила група науковців з Університету штату Вашингтон, вивчають терапевтичні можливості собак. В експерименті взяло участь понад 300 студентів, схильних до щоденним стресам і піддаються великому ризику провалу на іспитах.

Всім студентам, які брали участь у дослідженні, дали можливість раз на тиждень, протягом години, спілкуватися з собаками, гладити їх, водити на прогулянку. Особливо напередодні передбачуваного стресу: перед іспитами, захистом наукових робіт. Як свідчила автор експерименту Патриція Пендрі з Університету штату Вашингтон, ці заспокійливі заняття надавали респондентам впевненості, а після академічних випробувань допомагали зменшити негативний вплив стресу.

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Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Дослідники свідчать, що у них є об’єктивні докази в підтримку використання собак для зняття стресу у студентів. Особливо відчутні результати спостерігалися у студентів з проблемами психічного характеру.

Вчені вважають, що після щотижневого годинного спілкування з собаками студенти відчувають себе більш спокійними, соціально значущими, впевненими у своїх знаннях.

Нові-старі спостереження

Напрямок, заданий дослідницькою командою, досить цікаве. Проте і раніше ця тема мала розвиток. Адже терапевтичні собаки живуть в 1000 американських кампусах.

Дослідження підтримали інвестори з групи Mars. Крім фінансування наукових робіт, присвячених тваринам, група містить мережа лікарень і бренди кормів для тварин.

Дане протягом також поширилося у великій Британії, зокрема, в Університетському коледжі Лондона, кембриджа та інших студентських локаціях.

До речі, в цьому році в дитячій лікарні Каліфорнії з’явилася перша терапевтична собака.

За матеріалами BBC

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