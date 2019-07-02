Любов Соболь зібрала необхідну кількість підписів для участі у виборах у Мосміськдуму

Юрист ФБК Любов Соболь заявила, що зібрала мінімально необхідну кількість підписів за своє висунення в якості кандидата в депутати Московської міської думи. Однак збір підписів ще не завершений, зазначила на своїй сторінці у Facebook Соболь, адже міський виборчком кандидат може скласти трохи більше підписів, ніж це необхідно за законом.

За словами Любові Соболь, зараз у неї є 4 тис. 694 підписи виборців при мінімально необхідних до здачі 4 тис. 491 підпису.

«Перевіряли підпису особливо ретельно: прибирали дублі підписів, проганяли підписи по відкритій базі МВС на дійсність/недійсність паспортів і по базі ФМС на правильність заповнення адреси. Ми знайшли та здали поліції підісланих провокаторів-малювальників. І взагалі дуже суворо ставилися до збирачам, буквально нікому не довіряючи. Всіх ставили в пари одне до одного і пари ці постійно „тасували“, — написала Соболь на своїй сторінці в соціальній мережі.

Любов Соболь має намір балотуватися в Мосміськдуму від 43-го округу Москви. Її конкурентами можуть стати колишній футболіст збірної Росії Дмитро Буликін, актор Андрій Соколов і член політкомітету партії «Яблуко» Сергій Мітрохін. Раніше від того ж округу брати участь у виборах збиралася і засновник благодійного фонду паліативної допомоги «Віра» Нюта Федермессер, однак вона зняла свою кандидатуру з виборів, заявивши, що не була готова до такого потоку брехні на свою адресу.

Нагадаємо, після того як Федермессер заявила про своє висунення, її почали звинувачувати в тому, що вона пішла на угоду зі столичною владою, яка має намір за рахунок лояльних самовисуванців зберегти контроль над думою.