Міноборони повідомило про загибель 14 підводників при пожежі на глибоководному апараті

Чотирнадцять моряків-підводників ВМФ Росії загинули в результаті пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті, передає «Інтерфакс», посилаючись на Міноборони РФ.

За даними міністерства, ЧП сталося 1 липня в російських територіальних водах на глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і океанського дна. Підводники загинули, отруївшись продуктами горіння.

У Міноборони повідомили, що зараз вогнище загоряння ліквідовано. Апарат знаходиться на військово-морській базі в Сєвероморську.

«Причини події встановлюються. Розслідування проводить головнокомандувач Військово-морським флотом», — додали у відомстві.