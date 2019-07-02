Як Рашад на Ібіці, або Справа на мільйон

Вкрадені у «азербайджанського туриста» на іспанському острові дорогі годинник Richard Mille» намагаються видати за підробку.

Азербайджанські чиновники, які часто живуть явно не на зарплату, відправляють своїх чад відпочивати на Ібіцу і при цьому не шкодують для них грошей на предмети розкоші, з затаєним подихом чекали оголошення поліцейського протоколу з даними азербайджанського туриста, якого минулого тижня вкрали швейцарські годинники бренду «Richard Mille» вартістю більше мільйона євро.

Коли прозвучало прізвище Рашада Абдуллаєва, сина президента Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР, вона ж SOCAR), багато представників азербайджанських чиновницьких кланів з полегшенням видихнули. Новина означала, що пояснюватися за походження доходів, з яких куплені такі годинники, доведеться чолі ДНКАР Ровнагу Абдуллаєву. Втім, незабаром у російських ЗМІ почали з’являтися публікації про те, що на Ібіці в жаркий червневий вечір був нібито вкрадений зовсім не оригінальний «50-03 McLaren F1» бренду «Richard Mille», а всього лише його репліка, тобто дешева копія за тисячу євро.

Ситуація стала нагадувати сцену з «Золотого теляти» Ільфа і Петрова, де підпільний мільйонер Олександр Іванович Корейко навідріз відмовляється визнати своїми 10 тисяч рублів, викрадені у нього Балагановим і Паніковським. Як Корейко розумів, що визнання такої немислиму для радянської людини суми своєю власністю загрожує конфліктів з податковими та правоохоронними органами, так і піар-представники Абдуллаевых, очевидно, зрозуміли, що краще від гріха оголосити вкрадені годинник підробкою. Після появи такої версії подій в російському інформаційному полі за передрук цього пояснення взялися і державні азербайджанські ЗМІ.

Звичайно, таке трактування кримінального події на Ібіці цілком влаштовує як самих Абдуллаевых, так і тих чиновників в Азербайджані і РФ, хто теоретично міг опинитися в такій же ситуації. Однак поліцейського протоколу № 6048/19, який вже став надбанням гласності, слів не викинеш. З цього документа випливає, що 19.06.2019 р. о 17 годині 53 хвилини потерпілий Рашад Абдуллаєв зробив заяву про розкрадання у нього «елітних годинників марки RichardMille вартістю 1 200 000 євро, з корпусом з вуглеволокна, серійний номер RM50-03 37/75, модель Mclaren».

Таким чином син президента SOCAR сам же і визнав наявність у батька побічних доходів, що дозволяють купувати дитині предмети викликає розкоші, та ще й навів свідчення двох свідків, які підтвердили факт крадіжки саме оригінальних годин RichardMille. Звичайно, першим ділом в сформованому положенні слід було б звернутися до декларації про доходи Ровнага Абдуллаєва, щоб порівняти вартість таких годин з розміром зарплати держслужбовця. Але публічне декларування доходів в обов’язок азербайджанських керівників держкорпорацій не входить – до речі, точно так само, як і їх російських колег. Така закритість породжує спокуса зловживань і зовсім не сприяє успішній боротьбі з корупцією та зростанню довіри громадян до влади.

Між тим в зарубіжних ЗМІ регулярно з’являються скандальні історії про витівки «золотої молоді» з сімей високопоставлених чиновників Азербайджану та інших республік колишнього СРСР. Пристрасть до розкоші і надмірностей при повній зневазі до загальноприйнятих норм моралі з боку таких мажорів стали притчею во язицех і негативно позначаються на сприйнятті країн пострадянського простору в освіченій Європі. Факти розгульного життя нащадків держчиновників яскраво демонструють звичаї, які панують в сім’ях політичної та економічної еліти Азербайджану та інших держав «східного поясу».

Потрапив у скандал на Ібіці Рашад Абдуллаєв вже не в перший раз стає об’єктом уваги іноземних репортерів скандальної світської хроніки. Так, у травні 2016 року навчався в університеті Стамбула син глави азербайджанської державної нафтової компанії засвітився у п’яному дебоші в турецькому Отокее, коли поліцейські затримали його за їзду на автомобілі в нетверезому вигляді. Тоді Рашад не тільки чинив опір патрульним, але і ображав турецьких правоохоронців, що було зафіксовано в протоколі.

Батькові довелося докласти чимало зусиль, щоб зам’яти той інцидент, зберегти для азербайджанських ЗМІ позитивний образ свого спадкоємця і добитися продовження для непутящого сина контракту на посаду голови наглядової ради республіканського футбольного клубу «Сабаил». Проте вже через кілька місяців Рашаду Абдуллаєву з цією почесною посадою довелося розлучитися. Юний бешкетник і марнотратник життя був відправлений батьком до Лондона – набиратися розуму і вчитися етикету. Але, по всій видимості, план перевиховання не спрацював: свіжий випадок на Ібіці, присмачений протокольними подробицями про факти зухвалої поведінки Рашада на острові, може поставити хрест на майбутній кар’єрі молодої людини. Заодно скандальна ситуація формує і питання до влади Азербайджану про необхідність громадського контролю за доходами-витратами високопоставлених держчиновників. На карті – репутація країни, її нафтової галузі та влади.