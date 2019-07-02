Як вибрати транспортерну стрічку

Транспортерна стрічка застосовується для переміщення матеріалів, в тому числі сипучих, а також речовин і готових виробів. Вона допомагає організувати робочий процес і максимально оптимізувати його. З допомогою зручного пересування по конвеєру багато завдання виконуються без особливих зусиль.

Для того, щоб використовувати всі переваги конвеєрної стрічки, важливо правильно її вибрати з урахуванням всіх особливостей і нюансів, умов експлуатації і виду матеріалу.

Критерії вибору транспортерної стрічки

Транспортерна стрічка з невисоким запасом міцності швидко вийде з ладу. З іншого боку, якщо характеристики завищені, це призведе до збільшення енерговитрат, та й вартість такої доріжки буде досить високою.

Перед покупкою транспортерної стрічки важливо врахувати сукупність багатьох критеріїв:

Для якого виду товару або матеріалу вона буде призначена. Синтетичне покриття протистоїть забруднення, передчасного зносу, крім того, воно відрізняється доступною ціною.

Температурний режим робочого середовища, при якому буде експлуатуватися транспортерна стрічка. Від цього критерію залежить вибір матеріалу покриття.

Тип конструкції. Покриття стрічки буває гладким і фактурним, тому важливо заздалегідь знати, який кут нахилу буде в конвеєрі: горизонтальний, вертикальний або під певним кутом.

Тип конвеєра, тут необхідно заздалегідь вирішити, чи буде він використовуватися як накопичувач. Якщо матеріали будуть накопичуватися в кінці стрічки, важливо, щоб вона під ними вільно переміщалася. Значить треба додатково враховувати коефіцієнт тертя покриття.

Ширина стрічки. Вибір цього параметра залежить від виду переміщуваних матеріалів або готової продукції.

Товщина прокладок і міцність на розрив, вони впливають на зносостійкість транспортерної стрічки.

Де можна вигідно купити якісне транспортерну стрічку

Термін служби транспортерної стрічки безпосередньо залежить від співвідношення якості грузонесущей доріжки і умов експлуатації. Перед вибором необхідно мати чітке уявлення про асортимент вантажів, що переміщуються, а також важливо враховувати ряд характеристик і параметрів, пов’язаних з продуктивністю і використанням установки.

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