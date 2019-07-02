Як вибрати транспортерну стрічку

Транспортерна стрічка застосовується для переміщення матеріалів, в тому числі сипучих, а також речовин і готових виробів. Вона допомагає організувати робочий процес і максимально оптимізувати його. З допомогою зручного пересування по конвеєру багато завдання виконуються без особливих зусиль.
Для того, щоб використовувати всі переваги конвеєрної стрічки, важливо правильно її вибрати з урахуванням всіх особливостей і нюансів, умов експлуатації і виду матеріалу.
Критерії вибору транспортерної стрічки
Транспортерна стрічка з невисоким запасом міцності швидко вийде з ладу. З іншого боку, якщо характеристики завищені, це призведе до збільшення енерговитрат, та й вартість такої доріжки буде досить високою.
Перед покупкою транспортерної стрічки важливо врахувати сукупність багатьох критеріїв:
- Для якого виду товару або матеріалу вона буде призначена. Синтетичне покриття протистоїть забруднення, передчасного зносу, крім того, воно відрізняється доступною ціною.
- Температурний режим робочого середовища, при якому буде експлуатуватися транспортерна стрічка. Від цього критерію залежить вибір матеріалу покриття.
- Тип конструкції. Покриття стрічки буває гладким і фактурним, тому важливо заздалегідь знати, який кут нахилу буде в конвеєрі: горизонтальний, вертикальний або під певним кутом.
- Тип конвеєра, тут необхідно заздалегідь вирішити, чи буде він використовуватися як накопичувач. Якщо матеріали будуть накопичуватися в кінці стрічки, важливо, щоб вона під ними вільно переміщалася. Значить треба додатково враховувати коефіцієнт тертя покриття.
- Ширина стрічки. Вибір цього параметра залежить від виду переміщуваних матеріалів або готової продукції.
- Товщина прокладок і міцність на розрив, вони впливають на зносостійкість транспортерної стрічки.
Де можна вигідно купити якісне транспортерну стрічку
Термін служби транспортерної стрічки безпосередньо залежить від співвідношення якості грузонесущей доріжки і умов експлуатації. Перед вибором необхідно мати чітке уявлення про асортимент вантажів, що переміщуються, а також важливо враховувати ряд характеристик і параметрів, пов’язаних з продуктивністю і використанням установки.
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