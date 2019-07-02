Аналітик: якщо Вакарчук дійсно веде переговори з «Слугою народу», то може і не було ніякої застереження про Крим?



Лідер партії «Голос», фронтмен групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук під час передвиборчого туру в Харкові обмовився і назвав «Крим російським». Багато хто списав це на банальну застереження з-за втоми від туру. По всій видимості, це дійсно була обмовка по Фрейду. Як передає replyua.net про це у своєму блозі пише політичний аналітик Павло Нусс.



Він зазначає, приміром, глава Офісу президента Андрій Богдан відверто розповідає про те, що місцями «Слуга народу» погоджує кандидатів з «Голосом» Вакарчука, «Опозиційної платформою – За життя!» та «Батьківщиною». Але, якщо «ОПЗЖ» і «Батьківщина» підтримують спільні проросійські і антинатівські погляди, то виникають питання і до «Голосу».



Павло Нусс пише, значить під час узгодження кандидатів між «Голосом» і «Слугою народу» Вакарчука не турбує позиція «Слуги народу» з російської мови та заяви на користь федералізації. Правда, виникає лише одне питання: чому ж тоді всіх дивують такі «застереження» Вакарчука щодо «російського Криму»?