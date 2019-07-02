Киевлянка продавала женщин в рабство

Бориспольский горрайонный суд вынес приговор женщине, которая подозревалась в вербовке украинок с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили в ДУ “Центр пробації”.

Отмечается, что 26-летняя жительница Киева в сговоре с неустановленными лицами, находившимися на территории Республики Кипр, вербовала девушек для платного предоставления сексуальных услуг.

Установлено, что женщина, пользуясь тяжелым материальным положением потерпевших, предлагала девушкам заниматься проституцией, за что обещала им 3-4 тысячи евро в месяц.

Подозреваемая вместе с пострадавшими была задержана во время прохождения контроля на территории международного аэропорта “Борисполь”.

В судебном заседании женщина свою вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, искренне раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления.

На основании ст. 76 Уголовного кодекса Украины киевлянку освободили от отбывания наказания, установив испытательный срок на 2 года.