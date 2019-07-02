Лікарі розповіли, які аналізи потрібно здавати для виявлення раку на ранніх стадіях

Існує багато інформації про те, як розпізнати рак по ряду симптомів. Але лікарі відзначають, що діагностувати рак можна тільки на основі медичних досліджень і аналізів.

На думку головного лікаря-онколога Європейської клініки хірургії та онкології Андрія Пильова, в ідеалі онкоскрининги повинні проводитися з урахуванням віку, статі, а також наявності хронічних захворювань у людей.

“Якщо мова йде про загальну диспансеризацію, то слід проходити, перш за все, найпростіші обстеження – УЗД черевної порожнини і малого тазу, фіброгастроскопію, а жінкам – мамографію. Важливим є проходження колоноскопії – у віці після 45 років», – розповів Пильов про аналізи, що дозволяють виявляти рак на ранніх стадіях.

Що стосується здачі крові на онкомаркери, лікар оцінює дану процедуру як непотрібну. За словами Пильова, перевірка крові на онкомаркери може лише заплутати ситуацію з-за великого числа як хибно-позитивних, так і псевдонегативних результатів.

Інший фахівець, лікар-онколог Данило Щепеляєв, додав, що для виявлення будь-яких можливих ракових утворення в грудній клітці слід проводити низькодозну комп’ютерну томографію грудної клітини, або великофокусну цифрову флюорографію. Він зазначив, що ці обстеження набагато ефективніші в діагностиці утворень, ніж звичайна флюорографія.

Крім цього лікар відзначив важливість аналіз калу на приховану кров – це обстеження дозволяє виявляти на ранніх стадіях рак кишечника.

: МедікФорум