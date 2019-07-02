Український мюзикл отримав головну нагороду кінофестивалю в Японії

Фестиваль проходив з 28 червня по 1 липня в курортному містечку Атами, відомому як «японський Голлівуд». На розгляд комісії в цьому році надійшло понад 1200 фільмів з усього світу, з яких в програму ігрового кіно разом з «Гуцулкою Ксеней» було відібрано п’ять картин.

Головний приз Atami Film Festival 2019 Олені Дем’яненко вручила зірка японського кіно Каорі Момої (на знімку вгорі).

Музична комедія Гуцулка Ксеня створена за мотивами однойменного твору основоположника сучасної української оперети Ярослава Барнича.

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За сюжетом, з Америки в Ворохту прибуває група американців з намірами знайти наречену для сина вихідця з України Яро. Його батько заповів йому мільйон доларів за умови, якщо той одружиться справжньою українкою.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Японії знайшли втрачений український фільм 1930 року.

За матеріалами «Новий час»

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