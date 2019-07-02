В аеропорту Бориспіль відкрився капсульний хостел

Вартість проживання для одного дорослого коливається в межах 370-930 грн. Зазначено, що в кожному номері є кондиціонер.

Хостел почав працювати 20 травня.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Аеропорт Бориспіль є найбільшим в Україні із загальною займаною площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадочні смуги. На його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-вантажний комплекс.

«Навколо Світу. Україна» писав про кращих готелях світу 2019 року.

За матеріалами «Новий час»

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