В аеропорту Бориспіль відкрився капсульний хостел

Вартість проживання для одного дорослого коливається в межах 370-930 грн. Зазначено, що в кожному номері є кондиціонер.
Хостел почав працювати 20 травня.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Аеропорт Бориспіль є найбільшим в Україні із загальною займаною площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадочні смуги. На його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-вантажний комплекс.
«Навколо Світу. Україна» писав про кращих готелях світу 2019 року.
За матеріалами «Новий час»
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