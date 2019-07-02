Фурса прокоментував зупинення судом двох постанов НКРЕКП

Призупинивши дію постанов регулятора щодо встановлення тарифів для Укренерго на 2-е півріччя, суд завдав удару по ринку електроенергії в Україна, – заявив економічний експерт Сергій Фурса у соцмережі фейсбук. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис експерта.

«Окружний адміністративний суд завдав удару по ринку електроенергії, призупинивши дію постанов регулятора щодо встановлення тарифів для Укренерго на 2-е півріччя», – пише Сергій Фурса.

Експерт також наголошує, що у випадку, якщо це рішення вступить в силу, то буде хаос і невизначеність. Він також іронічно висловися щодо причетності Коломойського до рішення суду.

Фурса наголошує: «Схоже, у Коломойського в цьому суді абонемент. Якщо це рішення вступить в силу, то буде хаос і невизначеність. Але головне, феросплавні заводи Ігоря Валерійовича не будуть переплачувати за електроенергію. Копієчка до копієчки».

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Нагадаємо, що сьогодні повідомлялося про те, що Окружний адміністративний суд Києва за позовом «Нікопольського заводу феросплавів» зупинив дію постанов Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та №954 та 955.

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