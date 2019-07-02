298 спортсменів з РФ підозрюються у вживанні допінгу

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) має намір до кінця року розслідувати всі пріоритетні справи російських спортсменів, які підозрюються в порушенні антидопінгових правил.

“Ми оцінюємо, що до кінця 2019 року всі пріоритетні справи будуть розслідувані ВАДА”, – йдеться в заяві агентства у вівторок.

Читайте також – 14 моряків загинули на глибоководному апараті ВМФ Росії

У ній наголошується, що наразі підозрюються в порушеннях 298 російських спортсменів, дані з доказами щодо 43 із них складені і направлені до спортивних федерацій для подальшого розслідування. У разі, якщо федерації вирішили не застосовувати санкції, ВАДА знову перегляне дані і обговорить факти з цими федераціями.

ВАДА також може подати дані стосовно цих справ для розгляду до Спортивного арбітражного суду.

Джерело – interfax

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!