Протести в Тбілісі: чому Росія підірвала внутрішню політику в Грузії

Жителі Тбілісі щовечора виходять на акції протесту біля парламенту. Як вони пов’язані з Росією, – в репортажі DW.

Колючий дріт, червона зірка, серп і молот. І напис англійською: “Росія – окупант”. Це наліпка на тротуарі в центрі Тбілісі в двох кроках від будівлі парламенту Грузії, де вже майже два тижні не припиняються акції протесту проти російського впливу в цій країні. Все почалося з фотографії, що підірвала грузинський інтернет – депутат Державної думи Росії від тамтешньої Комуністичної партії у кріслі спікера парламенту.

На перший погляд звичайний захід – виїзне засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я (МАП) – став останньою краплею, що перевищила міру терпіння грузинських патріотів. Натовп біля стін парламенту зібрався буквально за годину після появи фотографії в інтернеті. Ввечері 20 червня поліція розігнала протестувальників із застосуванням сльозогінного газу та гумових куль. Відтоді щовечора біля будівлі збирається натовп, що вимагає відставки міністра внутрішніх справ.

“Не хочемо бути російською колонією”

Серед тих, хто приходить щовечора, 28-річна вчителька англійської Марі Канчавелі. Вона тримає над головою саморобний плакат з написом “я би теж прийшов на мітинг, але мою маму за це звільнять з роботи” – натяк на переслідування опозиції з боку влади.

Марі вільно говорить російською, але наполягає на тому, щоб відповідати на питання англійською. Чому? “Я забула російську в 2008-му”, – віджартовується вона, натякаючи на російсько-грузинську війну.

Але в кожному жарті є й частка правди – тема Росії пронизує геть усі виступи біля стін парламенту. “Ми ось уже 30 років вимагаємо, щоб наша країна здобула свободу та припинила бути колонією багатого сусіда”, – каже Марі. А вибуховий сплеск обурення 20 червня вона пояснює незадоволенням, що накопичилося в суспільстві, помноженим на факт появи в парламенті людини, яка брала участь у бойових діях в Абхазії. На тлі зростання незадоволення від малопомітного розпродажу країни олігархам з Росії, каже Марі, депутат Держдуми в кріслі спікера грузинського пардаменту став останню краплею.

За словами Марі, туристи з Росії сприймають протест біля будівлі парламенту з нерозумінням. Одна 20-річна туристка спитала, чи дозволена акція протесту владою. “У нас свобода слова, тому всі протести санкціоновані автоматично”, – каже Марі.

Росію сприймають як країну-окупантку

Більшість громадян Грузії справді сприймають Росію як країну-окупантку, кажуть експерти південнокавказького відділення німецького Фонду імені Наумана. І хоча з приходом у 2012 році до влади партії “Грузинська мрія” офіційна риторика на адресу Москви стала помітно м’якшою, напруга в суспільстві зберігається, багато в чому через регулярні інциденти на лініях розмежування з Абхазією та Південною Осетією. Як кажуть у Тбілісі, підконтрольні Росії збройні формування час від часу свавільно зсувають цю лінію углиб грузинської території.

Відомі також випадки викрадення грузинських громадян з метою вимагання викупу. Тобто напруження на межі з самопроголошеними республіками, які не визанала ООН і більшість країн світу, не спадає. При цьому навіть стабільне економічне зростання останніх кількох років, наслідки якого добре помітні в Тбілісі, не знижує градус політичного невдоволення.

Держава за російським зразком

Ситуацію ускладнює внутрішньополітична динаміка в Грузії. Як і сусідні Росія та Туреччина, країна переживає стрімку консолідацію влади в руках однієї керівної партії, за якою стоїть одна могутня людина. Це мільярдер Бідзіна Іванішвілі, який, на думку експертів, де-факто став господарем країни. У результаті політичний процес за європейським зразком практично неможливий – з опонентами не дискутують, а опозицію не вважають нормальною частиною політичної системи, навпаки, її намагаються всіляко зруйнувати.

“Незважаючи на деклароване прагнення членства в ЄС та НАТО, в Грузії насправді формується модель держави за російським зразком”, – каже директор тбіліського офису Фонду імені Наумана Петер-Андреас Бохман (Peter-Andreas Bochmann). Її головні характерні риси – однопартійна система, централізація та корупція, а також брак політичної конкуренції в європейському розумінні.

Протест проти проросійських грузинських політиків

Протестувальники на площі біля парламенту звинувачують уряд Грузії в повзучому розпродажі країни олігархам з Росії. “Це не просто протест проти російської окупації, це протест проти всіх проросійськи налаштованих грузинських політиків, проти російського лобі”, – каже, знову ж англійською, інша учасниця акції протесту Маріам Гегучадзе. Вона не хоче, щоби Грузія залежала від російської економіки, тому що Росії “не можна довіряти”. За її словами, заборона авіарейсів з Росії в Грузію – спроба тиску на країну.

Що ж стосується в’їзного туризму, то в Грузії раді тим, хто не ставить під сумнів її суверенітет та територіальну цілісність. “Ми не ксенофоби і нікого не ненавидимо, – каже Гегучадзе. – Але раді бачити тільки тих, хто згоден з твердженням, що 20 відсотків території Грузії окуповано Росією. А ті, кому подобається, що робить Путін, хай краще їдуть відпочивати до (анексованого Росією. – Ред.) Криму”.

Автор Володимир Єсіпов

Джерело: DW.COM

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