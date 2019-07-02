Лагард склала повноваження директора МВФ

Крістін Лагард тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду в зв’язку з висуненням її кандидатури на пост голови Європейського центробанку.

Читайте також – Протести в Тбілісі: чому Росія підірвала внутрішню політику в Грузії

Як говориться в заяві, опублікованій на сайті фонду у вівторок ввечері, це рішення Лагард прийняла після консультацій з комітетом з етики виконавчої ради МВФ.

Джерело – interfax

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!