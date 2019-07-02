Україна і Канада мають пришвидшити звільнення Росією полонених моряків

Президент України Володимир Зеленський підкреслив необхідність подальшого тиску на Росію з метою звільнення утримуваних нею в полоні українських військових моряків і додав, що Україна разом з Канадою будуть робити все для їх якнайшвидшого звільнення.

Як повідомляє у вівторок ввечері прес-служба глави Української держави, президент разом з дружиною Оленою під час візиту в Канаду 2 липня вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, поклавши колоскові композиції до Меморіалу Голодомору в Торонто. Також президенту подарували художню композицію, присвячену полоненим українським морякам, яку підготували українські школярі з Торонто.

“Для моряків дуже важливо щодня чути, що про них пам’ятають. Україна і Канада, яка є дуже великим другом нашої країни, – ми будемо робити все для того, щоб хлопці якомога швидше повернулися додому”, – підкреслив Зеленський.

Згідно з повідомленням, глава держави підкреслив, що необхідно продовжувати тиск на Росію, щоб звільнити моряків.

“Я вірю, що у Росії з’явиться таке бажання. Ми дуже хочемо цього”, – сказав він.

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Президент України з 1 до 3 липня перебуває в Канаді з робочим візитом. Згідно з програмою візиту, він візьме участь в роботі міжнародної конференції з підтримки реформ в Україні.

Як повідомлялося, російські силовики 25 листопада 2018 року із застосуванням зброї затримали поблизу Керченської протоки український буксир “Яни Капу” і малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ” і “Нікополь”, що прямували з Одеси до Маріуполя. Судна відконвоювали в Керч. Усі українські військовослужбовці, перевезені в наслідку з окупованого Криму в московські слідчі ізолятори, заявили російському слідству, що є військовополоненими.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення, яким зобов’язав Російську Федерацію звільнити три українських кораблі і 24 українських моряка, захоплених поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року, і дозволити їм повернутися в Україну. За це рішення проголосували 19 суддів, один суддя – Руслан Колодкін (РФ) – проти. Трибунал зобов’язав РФ доповісти про виконання цього рішення до 25 червня 2019 року.

Також аналогічним голосуванням було прийнято рішення щодо того, що “Російська Федерація повинна негайно звільнити 24 затриманих українських військовослужбовців і дозволити їм повернутися в Україну”.

Разом з тим, станом на 2 липня 2019 р усі 24 незаконно затримані Росією українські військовослужбовці продовжують утримуватися в СІЗО м.Москва.

Джерело – interfax

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