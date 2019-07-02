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Україна і Канада мають пришвидшити звільнення Росією полонених моряків

02.07.2019

Президент України Володимир Зеленський підкреслив необхідність подальшого тиску на Росію з метою звільнення утримуваних нею в полоні українських військових моряків і додав, що Україна разом з Канадою будуть робити все для їх якнайшвидшого звільнення.

Як повідомляє у вівторок ввечері прес-служба глави Української держави, президент разом з дружиною Оленою під час візиту в Канаду 2 липня вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, поклавши колоскові композиції до Меморіалу Голодомору в Торонто. Також президенту подарували художню композицію, присвячену полоненим українським морякам, яку підготували українські школярі з Торонто.

“Для моряків дуже важливо щодня чути, що про них пам’ятають. Україна і Канада, яка є дуже великим другом нашої країни, – ми будемо робити все для того, щоб хлопці якомога швидше повернулися додому”, – підкреслив Зеленський.

Згідно з повідомленням, глава держави підкреслив, що необхідно продовжувати тиск на Росію, щоб звільнити моряків.

“Я вірю, що у Росії з’явиться таке бажання. Ми дуже хочемо цього”, – сказав він.

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Президент України з 1 до 3 липня перебуває в Канаді з робочим візитом. Згідно з програмою візиту, він візьме участь в роботі міжнародної конференції з підтримки реформ в Україні.

Як повідомлялося, російські силовики 25 листопада 2018 року із застосуванням зброї затримали поблизу Керченської протоки український буксир “Яни Капу” і малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ” і “Нікополь”, що прямували з Одеси до Маріуполя. Судна відконвоювали в Керч. Усі українські військовослужбовці, перевезені в наслідку з окупованого Криму в московські слідчі ізолятори, заявили російському слідству, що є військовополоненими.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення, яким зобов’язав Російську Федерацію звільнити три українських кораблі і 24 українських моряка, захоплених поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року, і дозволити їм повернутися в Україну. За це рішення проголосували 19 суддів, один суддя – Руслан Колодкін (РФ) – проти. Трибунал зобов’язав РФ доповісти про виконання цього рішення до 25 червня 2019 року.

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Також аналогічним голосуванням було прийнято рішення щодо того, що “Російська Федерація повинна негайно звільнити 24 затриманих українських військовослужбовців і дозволити їм повернутися в Україну”.

Разом з тим, станом на 2 липня 2019 р усі 24 незаконно затримані Росією українські військовослужбовці продовжують утримуватися в СІЗО м.Москва.

 

Джерело – interfax

 

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