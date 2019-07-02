Віталій Портников: Українська мова – головний ворог Путіна

Головним ворогом Путіна, як і будь-якого іншого російського шовініста, залишається навіть не український народ, а українська мова

Без мови український народ перетворюється на фольклорне непорозуміння, “хохлів”, які здатні тільки на те, щоб танцювати гопак перед “старшим братом” і ліпити для нього вареники з вишнями. Не випадково у Російській імперії не існувало не тільки самих українців, а й перш за все їхньої мови, яка вважалася смішним діалектом “справжнього”, великоросійського “язика”. Не випадково великий російський літературний критик Віссаріон Бєлінський, який відчував кожен рядок у творах Олександра Пушкіна, дорікав Тарасу Шевченку в тому, що той написав свій “Кобзар” на “діалекті”. І справді – навіщо мужичків з пантелику збивати? Нехай Пушкіна на “правильном язикє” читають! Пушкін – наше все!

Для сучасних росіян їхнє все – не Пушкін, а Путін. І відступати у боротьбі з українською мовою і культурою російський президент не збирається. Саме тому Росія вже вдруге вимагає розглянути у Раді Безпеки ООН питання Закону про українську мову – мотивує це тим, що закон 16 липня розпочинає діяти.

Здавалося б, яке значення має питання функціонування української мови для міжнародного співтовариства? Але для Кремля – ​​визначальне. Це закон, який ставить під сумнів саме майбутнє імперії Путіна. Якщо не будуть українці говорити своєю мовою – буде Російська імперія. Повернуться вони до рідної мови – і вона зникне, не зможе диктувати великим регіонам України свої правила виживання і конфронтації з цивілізованим світом. Ось чому для Кремля є таким важливим, щоб українці залишалися русифікованими, щоб в Україні була денаціоналізована влада, яка не зможе захистити інтереси українського народу і його мови, щоб будь-яка можливість повернути українцям їхню власну цивілізацію підмінялася сурогатами.

І в цьому своєму прагненні зупинити розвиток України Москва готова звернутися навіть до допомоги Ради Безпеки ООН.

Джерело: Еспресо TV

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