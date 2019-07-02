Астрономи відкрили зірку з загадковими падіннями яскравості

Астрономи відкрили незвичайну подвійну зірку EPIC 249706694, яка розташовується на відстані 350 світлових років від Землі. Дослідникам вдалося зафіксувати 28 падінь її яскравості, які відбувалися без якої-небудь чіткої послідовності.

Звичайно зміни в яскравості зірки пов’язані з проходженням повз її диска планети. У випадку ж з EPIC 249706694 вони відбувалися дуже хаотично, що можна пов’язати з яким-небудь впорядкованим рухом небесного тіла.

Дослідники проводили спостереження за зіркою в рамках другого етапу місії телескопа «Кеплер». Телескоп спостерігав за EPIC 249706694 протягом 87 днів, за цей час було помічено 28 змін яскравості зірки. Всі з них, крім двох, володіли однаковою мірою.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Дослідники відзначають, що незвичайність цих затемнень полягає в тому, що вони не відрізняються періодичністю. Тільки чотири з них можуть бути частиною періодичної послідовності.

За розрахунками дослідників, щоб виробляти такі затемнення, один об’єкт — одна зірка — повинен перевершувати Землю за розмірами приблизно в два рази, а інша зірка повинна походити розмірами на Юпітер (EPIC 249706694, як вже зазначалося, є подвійною зіркою). На думку дослідників, в системі може бути багато інших об’єктів, але дуже малоймовірно, щоб кілька планет виробляли затемнення однієї ступеня. Можлива також присутність хмари астероїдів, але, знову ж таки, дуже малоймовірно, щоб усі вони приводили до однаковій мірі падіння яскравості зірки.

Можливо, що деякі особливості самої зірки призводять до падіння яскравості — наприклад, короткочасні зоряні плями; щоб перевірити цю гіпотезу, втім, вченим потрібно і далі детально вивчати систему.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», виявлена дуже дивно мерехтлива зірка.

За матеріалами ZN

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