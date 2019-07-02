Повінь – зміна системи

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Астрономи відкрили зірку з загадковими падіннями яскравості

02.07.2019

Астрономи відкрили незвичайну подвійну зірку EPIC 249706694, яка розташовується на відстані 350 світлових років від Землі. Дослідникам вдалося зафіксувати 28 падінь її яскравості, які відбувалися без якої-небудь чіткої послідовності.

Звичайно зміни в яскравості зірки пов’язані з проходженням повз її диска планети. У випадку ж з EPIC 249706694 вони відбувалися дуже хаотично, що можна пов’язати з яким-небудь впорядкованим рухом небесного тіла.

Дослідники проводили спостереження за зіркою в рамках другого етапу місії телескопа «Кеплер». Телескоп спостерігав за EPIC 249706694 протягом 87 днів, за цей час було помічено 28 змін яскравості зірки. Всі з них, крім двох, володіли однаковою мірою.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Дослідники відзначають, що незвичайність цих затемнень полягає в тому, що вони не відрізняються періодичністю. Тільки чотири з них можуть бути частиною періодичної послідовності.

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За розрахунками дослідників, щоб виробляти такі затемнення, один об’єкт — одна зірка — повинен перевершувати Землю за розмірами приблизно в два рази, а інша зірка повинна походити розмірами на Юпітер (EPIC 249706694, як вже зазначалося, є подвійною зіркою). На думку дослідників, в системі може бути багато інших об’єктів, але дуже малоймовірно, щоб кілька планет виробляли затемнення однієї ступеня. Можлива також присутність хмари астероїдів, але, знову ж таки, дуже малоймовірно, щоб усі вони приводили до однаковій мірі падіння яскравості зірки.

Можливо, що деякі особливості самої зірки призводять до падіння яскравості — наприклад, короткочасні зоряні плями; щоб перевірити цю гіпотезу, втім, вченим потрібно і далі детально вивчати систему.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», виявлена дуже дивно мерехтлива зірка.

За матеріалами ZN

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