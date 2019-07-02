На Майдані проходить акція протесту проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи

Акція протесту проти рішення Верховного суду і Центральної виборчої комісії про реєстрацію екс-глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати України на позачергових виборах 21 липня триватиме на Майдані Незалежності в центрі Києва у вівторок ввечері.

Зараз на центральній площі української столиці біля монумента Незалежності зібралося близько тисячі осіб, включаючи велику кількість журналістів, громадських активістів та деяких політиків, вони спілкуються між собою. Деякі з них тримають у руках невеликі саморобні плакати. Багато знімають те, що відбувається на мобільні телефони.

Серед учасників мітингу помічені народні депутати Мустафа Найєм і Єгор Соболєв, віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, політолог Олександр Палій, адвокат Масі Найєм.

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Будь-яка партійна символіка на акції відсутня.

Приводом для збору стала публікація активіста Романа Синіцина в соцмережі Facebook, який зазначив, що Клюєва і Шарія “зареєстрували, хоча вони не жили останні 5 років в Україні та за законом взагалі не мали ніяких шансів бути зареєстрованими”. “А в цей час з в’язниць випускають терористів і вбивць Небесної сотні. Я цього терпіти не збираюся. О 20:00 ті, кому не байдуже, виходять на Майдан … Неважливо за кого ви, за Порошенка, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшка або Зеленського. Головне, щоб ви були за Україну … Пледи та партійну символіку не беріть. Усе інше можна”, – написав він близько 16:30.

Повідомлення на даний момент розповсюдили понад 2,6 тис передплатників. Також у соцмережі було створено подію “Терпіти більше не можна”. Взяти участь у заході закликали п’ятий президент України Петро Порошенко і народний депутат Мустафа Найєм.

“Ми за Україну! Ми за її європейське майбутнє! І тільки спільними зусиллями ми можемо протистояти цьому повзучому проросійському реваншу. Наша команда приєднується до акції. О 20:00 на Майдані”, – написав Порошенко в Facebook.

Джерело – interfax

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