Перший круїзний лайнер на акумуляторному харчуванні йде з Норвегії в Арктику

Судно Roald Amundsen, здатне прийняти на борт до 500 пасажирів, що віддають перевагу екстрим стандартного відпочинку в теплих широтах. Воно призначене для плавання в суворих кліматичних умовах.

(Лайнер названий на честь норвезького дослідника Амундсена, який скоїв навігацію по Північно-Західному проходу у 1903-1906 рр. і першим досяг Південного полюса в 1911 р.).

За оцінками круїзного оператора Hurtigruten, акумуляторна батарея знизить споживання палива і стримає від викиду близько 20 відсотків вуглекислого газу (порівняно з тим, якби судно працювало тільки на морському газойле).

Експрес-інформація по країні

Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.

Прапор



Герб



Столиця – Осло

Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)

Офіційна мова – норвезька

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,944 (1-я в світі)

ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)

Валюта – норвезька крона

Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією

В той час, як двигуни працюють в основному на морському газойле, судновий акумуляторний блок дозволяє кораблю функціонувати в автономному режимі від 45 до 60 хвилин.

Як народилася ідея такого лайнера?

Генеральний директор Hurtigruten Даніель Скьельдам пояснив, що компанія, що спеціалізується на мальовничих круїзних маршрутах уздовж фіордів країни, була натхненна гібридними поромами Норвегії, а також зростаючим парком електромобілів. Тобто, досвідом екологічно чистого пересування, на цей раз застосованого в туризмі.

Технологія приведення в рух суден з допомогою акумулятора поки ще перебуває в зародковому стані, оскільки дуже небагато порти надають зарядні станції.

Однак круїзні оператори налаштовані щодо оптимістично, очікуючи, що акумулятори стануть важливою складовою судноплавства в найближчі роки. Разом з тим, такі компанії повністю не впевнені, що кораблі зможуть працювати виключно на батареях. Адже судну доводиться плавати до 20 днів в тих районах, де немає зарядних пристроїв.

Майбутнє батарей на великих судах також залежить від здатності виробників розробляти більш легкі і потужні системи.

Пан Скьельдам мріє про революції в області акумуляторних технологій для кораблів, про те, що батареї будуть легше і ефективніше. Адже тоді можна буде виділити додаткові ресурси лайнерів для установки більшої кількості акумуляторів.

А ось другий гібридний круїзний лайнер компанії з’явиться теж в цьому році, але пізніше. Він буде оснащений акумуляторною батареєю в два рази потужніше, ніж у корабля Roald Amundsen.

За матеріалами Reuters

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