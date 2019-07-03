В Харкові СБУ викрила хабарі в оборонці. Відео

У межах комплексу заходів із захисту інтересів держави у оборонній сфері співробітники Служби безпеки України викрили у Харкові на систематичних хабарях двох посадовців Державного підприємства “Завод імені Малишева”, йдеться на офіційній сторінці СБУ у Facebook.

Оперативники СБУ встановили, що начальник одного з відділів та його підлеглий – інспектор відділу, організували протиправний механізм вимагання та одержання грошей від підприємців за надання їм в оренду приміщень оборонного заводу для ведення бізнесу. За оренду трьох приміщень складського і побутового призначення посадовці вимагали щоквартально сплачувати їм неправомірну вигоду, за що суттєво знижували комерсантам офіційну суму оренди.

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Співробітники СБУ затримали службових осіб оборонного підприємства у робочих кабінетах після одержання чергового траншу за наступні три місяці. У кожного з фігурантів справи виявлена та вилучена частина неправомірно одержаних коштів.

Вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття хабарників проводилася спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

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