ІKEA почала пошук персоналу для роботи в Києві

Перший в Україні магазин товарів для дому IKEA відкриють у ТРЦ Blockbuster Mall неподалік від метро «Почайна», повідомляє НВ Бізнес з посиланням на три джерела.

Попередньо IKEA планувала розташувати магазин у ТЦ Ocean Mall на Либідській площі, який мав відкритися вже цієї осені, але терміни будівництва змістилися. Водночас ТРЦ Blockbuster Mall також ще не добудовано: його планували відкрити наприкінці травня, наразі нову дату не називали.

Обидва торговельні центри, і Ocean Mall, і Blockbuster Mall, належать «Мандарін Плаза Груп» Вагіфа Алієва.

Тим часом IKEA запустила український сайт, на якому поки немає товарів, і почала відбір 100 співробітників для першого магазина.

Також шведська компанія оголосила імена директора і HR-менеджера в Україні. Першу посаду обійняв француз Флоріан Меллє, другу – Вікторія Новохацьки.

Нагадаємо, ТРЦ Ocean Mall будують поряд з пам’яткою архітектури модернізму, відомою киянам під назвою «Тарілка».

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