Дві пари взуття за рік: Джонсон висміяв путінську «цивілізовану» Росію

У Росії реальні доходи знижуються п’ять років поспіль, третина населення не може дозволити собі більше двох пар взуття на рік, а 12% росіян змушені справляти природні потреби в туалетах на вулиці.

Так колишній глава МЗС Великобританії Борис Джонсон прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що ліберальна ідея «себе зжила» і вступила в суперечність «з інтересами переважної більшості населення», пише The Telegraph.

Крім цього, він назвав заяву Путіна «колосальної дурницею», що також підтверджують економічні факти.

«Вільне та відкрите суспільство буде, в цілому, найкращим місцем для старту бізнесу. Воно стане найбезпечнішим місцем для інвестицій. Це буде найкраще місце для того, щоб завести сім’ю. Це буде найкраще місце для життя », – пояснив Джонсон.

Він також підкреслив, що ліберальні цінності безпосередньо пов’язані з економічним благополуччям.

«Якщо політика не можна змістити з посади демократичним шляхом, буде поширюватися корупція, знижуватися ефективність, люди будуть страждати, а бідність – рости», вважає він.

Крім цього, він в жорсткій формі розповів Путіну, який його Росію бачать в цивілізованих західних країнах.

«У світі є країни, де капітал зосереджений в руках олігархів і поплічників [вождя], де журналістів вбивають, де над «ліберальними цінностями» сміються, де, за даними Росстату, третина населення не може дозволити собі більше двох пар взуття на рік, 12 % людей ходять в туалет на вулиці, а реальні доходи знижуються п’ять років поспіль», – отруйно зазначив Борис Джонсон.

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