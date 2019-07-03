У Москві прйдет мітинг проти полігону в Шиесе

3 липня в Москві пройде узгоджена владою столиці акція проти будівництва полігону в Шиесе. Як пише «Інтерфакс», захід буде проходити на Суворовської площі, з 18:30 до 20:30. Мітинг організовує Об’єднаний оргкомітет опозиції, куди входять «Інша Росія», рух «Новоросія», Лівий фронт, Партія справи й інші організації.

Очікується, що у ньому візьмуть участь письменник Едуард Лимонов, полковник Володимир Квачков, колишній міністр оборони ДНР Ігор Гиркин (Стрільців), протоієрей Всеволод Чаплін та інші.

Станція Шиес на стику Архангельської області і Республіки Комі майже рік є однією з гарячих точок країни. Тут, на станції, регіональні влади мають намір побудувати найбільший у Європі полігон для сміття площею близько п’яти тисяч гектарів. На нього будуть звозити ТКО з Москви і Московської області. З жовтня 2018 року жителі Северодвинск, Архангельська і проводять акції протесту проти будівництва полігону «Шиес». 15 травня було оголошено, що 15 червня будівництво буде припинено і будуть проведені інженерні, геологічні та екологічні дослідження на ділянці, підготовлені заходи по охороні навколишнього середовища.