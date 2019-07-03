На архангелогородку, критиковавшую губернатора, завели другу справу про неповагу до влади

Голова міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков у своєму телеграм-каналі повідомив про перший випадок, коли на нього людини завели другу адміністративна справа про неповагу до влади. За його інформацією поліція Котласа направила до суду ще одну справу місцевої жительки Світлани Бакшеевой, критикувала губернатора Архангельської області Ігоря Орлова в соцмережі «ВКонтакте».

«Це справа не буде вважатися повторним вчиненням адміністративного правопорушення (частина 4 тієї ж статті, – штраф від 100,000 до 200,000 рублів або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб), оскільки друге висловлювання розміщено до вступу в силу рішення по першій справі», — прокоментував ситуацію Чиков.

На його думку, переслідування Бакшеевой «набуває форму цілеспрямованої цькування з боку місцевої влади та поліції у відповідь на її підтримку протесту на Шиесе».

Нагадаємо, що раніше жінку оштрафували на 30 тис. рублів у справі про неповагу до влади за пост у «ВКонтакте». Жінка різко прокоментувала слова глави регіону, який назвав виступаючих проти будівництва сміттєвого полігону на станції Шиес «шелупонью».

Судове засідання у другій справі Бакшеевой призначено на 29 липня.