Що Росія може дати молодому поколінню, щоб воно не хотіло виїхати в нормальні розвинені країни?

Зрозуміло, що йдеться не про всієї молоді, принаймні, молоді люди, яких влаштовує дешевий кріплений «пивасик» на локальному дрінк-корті, свою мрію в Росії реалізувати можуть завжди.

Мова про талановитих молодих учених, програмістів, інженерів, підприємців, про людей з активною життєвою позицією, які хочуть змінити своє життя і життя країни на краще.

Соціальні ліфти для молоді не працюють — вони зайняті дітьми чиновників і олігархів.

Професійний ріст вкрай обмежений технологічної та наукової деградацією країни.

З громадянськими правами у нас як-то зовсім погано. Конституція в частині прав і свобод громадян де-факто не діє.

Безпека життя у нас дуже низька. Можна стати жертвою ” розборок «силовиків» або бандитів між собою, можна стати жертвою теракту, яких стало більше з моменту втягування в конфлікт у Сирії.

На якого можна сфальсифікувати кримінальну справу хоч «за репост», хоч взагалі на «рівному місці» за розповсюдження наркотиків, як Івана Голунова.

Якщо раптом станеться Диво і молодий підприємець створить свій бізнес, то його можуть з власного бізнесу просто «викинути», як вчинили з Павлом Дуровим, який міг стати російським Цукербергом, але не став. При цьому, виїхавши з Росії, створив надпопулярний новий проект, який РФ тепер безуспішно блокує на своїй території.

Що МИ можемо дати нашим дітям, щоб вони залишилися жити і працювати в Росії?

Підвищення пенсійного віку з перспективою працювати до смерті в очікуванні жебрацької пенсії за розваленою медицині?

Перспективу служби в «науковій роті» замість роботи за власним бажанням?

Що Росія може запропонувати молоді, крім обов’язків?

Що в Росії краще, ніж у США, Франції, Німеччини, Фінляндії чи Англії?

Невже єдиний шлях до успіху в Росії, це стати «силовиком» начебто полковників-мільярдерів Черкашина або Захарченко і не потрапляти, як вони, а ділитися з усіма, з ким треба?