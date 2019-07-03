У пожежі на підводній станції загинули сім капітанів першого рангу і два Героя Росії

«Це незвичайне судно»

Згідно з попередніми доповідями, серед 14 осіб, загиблих в результаті пожежі на підводній станції Північного флоту в Баренцевому морі, сім капітанів першого рангу і два Героя Росії. Про це сказав президент РФ Володимир Путін в ході бесіди з міністром оборони Сергієм Шойгу. «Це велика втрата для флоту, взагалі для армії», — наводить слова глави держави прес-служба Кремля.

Чому на борту одного підводного човна знаходилися не менше семи капітанів першого рангу, невідомо. Єдино, що відзначив Путін: «Це незвичайне судно, ми з вами знаємо, це науково-дослідне судно, екіпаж високопрофесійний».

У розшифровці переговорів президента і глави оборонного відомства також зазначено, що Путін доручив Шойгу відправитися в Сєвєроморськ, на місці заслухати доповіді про аварії та «націлити комісію на безумовне виявлення причин цієї трагедії».

Президент висловив співчуття родинам загиблих і доручив їм надати допомогу.

Нагадаємо, пожежа на субмарині стався 1 липня, Міноборони повідомило про нього на наступний день. За даними ЗМІ, мова йде про атомному підводному станції «Лошарік» (АС-12) або підводному човні-носії такого апарату. Видання «Фонтанка» повідомило, що загиблі моряки числилися за секретною військовою частиною з Санкт-Петербурга.