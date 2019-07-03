Кремль промовчав про розмову Путіна з прем’єром Нідерландів щодо MH17

Глава голландського уряду Марк Рютте і президент Росії Володимир Путін обговорили аварії Boeing-777 в Донбасі. Політики розмовляли про це «на полях» саміту G20 28 червня, повідомив сам прем’єр, передає NL Times з посиланням на RTL Nieuws.

Рютте назвав авіакатастрофу п’ятирічної давності, в якій звинувачують ополчення Сходу України і російських військових, «незагойною раною» не тільки для Нідерландів, але і для великого числа країн».

«Я говорив з президентом Путіним про MH17», — сказав прем’єр-міністр, підкресливши, що продовжить обговорювати трагедію з главою російської держави, як тільки з’явиться така можливість.

Про що саме йшла розмова, як і те, якою була реакція Путіна, Рютте не розкрив, пославшись на конфіденційність.

Між тим видання Heise (Німеччина) повідомляє, що на сайті Кремля даних про зустріч глави Росії з нідерландським політиком немає. «Коротку зустріч Путіна з Рютте у Кремлі, мабуть, визнали настільки суттєвою, що навіть не згадали про неї», — відзначає журналіст. Він також припускає, що ймовірність розмови політиків на G20 взагалі була під питанням. Відзначимо, на сайті уряду Нідерландів, де MH17 присвячений особливий розділ, теж немає повідомлення про те, що два лідери зустрічалися в Японії.

За кілька днів до саміту «Двадцятки» в Японії Спільна слідча група (JIT, ССД) назвала трьох росіян і українця причетними до катастрофи. Росію група звинувачує у відсутності бажання співпрацювати зі слідством. «Російська сторона, у свою чергу, каже, що ССО, по суті, ігнорує інформацію, надану в її розпорядження», — сказано в статті (переклад — Inosmi). І поки відсутня «справжній діалог» між Москвою і Гаагою, розслідувати цю справу не вдасться, робить висновок автор видання.

Що здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур пасажирський літак авіакомпанії Malaysian Airlines впав у зоні донбаського конфлікту 17 липня 2014 року. Ні один із 298 чоловік не вижив. ССО встановила, що лайнер потрапила ракета, випущена ополченцями з зенітної системи «Бук». ЗРК, за висновками іноземних слідчих, був транспортований в Донбас з-під Курська. Росія категорично заперечує свою причетність до трагедії.

Додамо, що на саміті «Великої двадцятки» глава кабінету міністрів Великобританії Тереза Мей заявила Путіну про «незаперечні докази» причетності Росії до іншого гучного злочину — спробі отруїти в Солсбері колишнього співробітника спецслужб. Відповідальність за «справу Скрипалів» РФ також не визнає.